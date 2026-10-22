Intercambio cultural y gastronómico, Turquía y RD

El intercambio cultural y gastronómico entre la República Dominicana y Turquía

Este video presenta una entrevista en el programa Con Jatnna sobre el intercambio cultural y gastronómico entre la República Dominicana y Turquía. La conductora, Jatnna Távarez, recibe a dos invitados especiales:

Emriye Ormanci: Embajadora de Turquía en la República Dominicana desde 2024.

Embajadora de Turquía en la República Dominicana desde 2024. Wandy Robles: Chef dominicano que recientemente visitó Turquía.

Temas clave tratados:

Relaciones Diplomáticas: Se destaca que ambos países mantienen una relación amistosa desde hace 76 años (03:25 – 04:02). La embajadora menciona el desafío de la falta de vuelos directos debido a la gran distancia, pero subraya el interés de empresarios turcos en invertir en zonas francas dominicanas en sectores como logística, manufactura y energía (03:44 – 05:35). Experiencia del Chef en Turquía: El chef Wandy Robles comparte su reciente viaje a Estambul, Antalia y Capadocia (05:58 – 06:01). Resalta la facilidad de obtener la visa electrónica en menos de 4 minutos y su fascinación por la historia, la gastronomía otomana y el famoso mercado de las especias (06:14 – 07:35). Proyectos Futuros: Se menciona una próxima celebración por el día nacional de Turquía (29 de octubre) y planes para futuros intercambios gastronómicos, incluyendo la participación de chefs reconocidos y visitas a restaurantes de alta cocina (08:03 – 08:53).

La entrevista concluye con el compromiso de la embajadora de seguir estrechando lazos entre ambas naciones y la invitación abierta a promover más este tipo de alianzas culturales