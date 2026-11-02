INDOMET mantiene 7 provincias en alerta verde

Lluvias severas continúan en el interior y el Gran Santo Domingo. Las precipitaciones alivian la intensa sequía que afectaba los embalses desde abril

La República Dominicana continúa bajo la firme influencia de una vaguada que ha generado un patrón inestable prolongado sobre el territorio nacional por más de una semana consecutiva. Este sistema atmosférico mantiene condiciones propicias para la ocurrencia constante de aguaceros de moderados a fuertes.

Distribución de las lluvias y zonas de mayor impacto

Las precipitaciones más intensas se mantendrán concentradas hacia las regiones con mayor inestabilidad orográfica y convectiva:

Zonas de mayor concentración: Regiones nordeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Regiones nordeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Fenómenos asociados: Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con posibilidad de desarrollo de nubes de gran extensión vertical durante la tarde y noche.

Mantenimiento de Alertas Meteorológicas

Debido a los importantes acumulados de agua registrados y al elevado riesgo de inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, el Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET y el COE mantienen en ALERTA VERDE a las siguientes siete demarcaciones:

El Gran Santo Domingo (incluye el Distrito Nacional)

San Cristóbal

Monte Plata

Monseñor Nouel

La Vega

San Pedro de Macorís

Precaución en zonas de riesgo: Se recomienda a los residentes en áreas vulnerables mantenerse atentos a los boletines oficiales y evitar el cruce de cauces con volúmenes de agua elevados.

Alivio hídrico ante la sequía acumulada

A pesar de los riesgos generados por las escorrentías urbanas y la saturación puntual de suelos, este período lluvioso representa un alivio crítico para el sistema hídrico nacional:

Contexto: El país venía enfrentando una severa sequía estacional desde el pasado mes de abril, agudizada por los efectos del fenómeno de El Niño .

El país venía enfrentando una severa sequía estacional desde el pasado mes de abril, agudizada por los efectos del fenómeno de . Impacto positivo: Los acumulados pluviométricos de los últimos días han brindado un respiro necesario para la recuperación del caudal de los principales ríos y la recarga de los niveles operativos de las presas y embalses del país.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y sus municipios, bajo estricto monitoreo en nivel de Alerta Verde: