El elenco del show, fueron sorprendidos por la visita de un supuesto imitador de Bonny Cepeda
Este video del programa Bemberé muestra una divertida y elaborada broma realizada al elenco del show, quienes fueron sorprendidos por la visita de un supuesto imitador de la estrella dominicana Bonny Cepeda.
- El segmento «¿O cantas o te llamamos un taxi?» presenta a Antonio Paz, un hombre del Cibao que asegura cantar igual que Bonny Cepeda.
- La actuación engañosa: Antonio Paz interpreta «La fotografía», logrando convencer inicialmente a los presentes con su voz y sus movimientos en el escenario.
- La revelación: Tras la actuación, el elenco elogia al imitador, momento en el que se revela que el hombre detrás del personaje es en realidad el propio Bonny Cepeda disfrazado, causando risas y asombro general .
- Historia de superación: El maestro Bonny Cepeda comparte brevemente su historia de éxito, desde sus inicios humildes vendiendo arepas hasta convertirse en una leyenda musical reconocida internacionalmente.