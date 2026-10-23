¡Imperdible! Bonny Cepeda logra engañar al elenco de Bemberé

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El elenco del show, fueron sorprendidos por la visita de un supuesto imitador de Bonny Cepeda

Este video del programa Bemberé muestra una divertida y elaborada broma realizada al elenco del show, quienes fueron sorprendidos por la visita de un supuesto imitador de la estrella dominicana Bonny Cepeda.

  • El segmento «¿O cantas o te llamamos un taxi?» presenta a Antonio Paz, un hombre del Cibao que asegura cantar igual que Bonny Cepeda.
  • La actuación engañosa: Antonio Paz interpreta «La fotografía», logrando convencer inicialmente a los presentes con su voz y sus movimientos en el escenario.
  • La revelación: Tras la actuación, el elenco elogia al imitador, momento en el que se revela que el hombre detrás del personaje es en realidad el propio Bonny Cepeda disfrazado, causando risas y asombro general .
  • Historia de superación: El maestro Bonny Cepeda comparte brevemente su historia de éxito, desde sus inicios humildes vendiendo arepas hasta convertirse en una leyenda musical reconocida internacionalmente.

El elenco del show, fueron sorprendidos por la visita de un supuesto imitador de Bonny Cepeda

Este video del programa Bemberé muestra una divertida y elaborada broma realizada al elenco del show, quienes fueron sorprendidos por la visita de un supuesto imitador de la estrella dominicana Bonny Cepeda.

  • El segmento «¿O cantas o te llamamos un taxi?» presenta a Antonio Paz, un hombre del Cibao que asegura cantar igual que Bonny Cepeda.
  • La actuación engañosa: Antonio Paz interpreta «La fotografía», logrando convencer inicialmente a los presentes con su voz y sus movimientos en el escenario.
  • La revelación: Tras la actuación, el elenco elogia al imitador, momento en el que se revela que el hombre detrás del personaje es en realidad el propio Bonny Cepeda disfrazado, causando risas y asombro general .
  • Historia de superación: El maestro Bonny Cepeda comparte brevemente su historia de éxito, desde sus inicios humildes vendiendo arepas hasta convertirse en una leyenda musical reconocida internacionalmente.

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