Humedad de onda tropical traerá aguaceros y tronadas hoy

Los remanentes de una onda tropical generarán chubascos costeros en la mañana y fuertes aguaceros con tormentas eléctricas en el interior por la tarde.

El panorama meteorológico de la República Dominicana continuará influenciado por la abundante humedad dejada tras el paso de una reciente onda tropical. Esta condición mantendrá un ambiente favorable para la ocurrencia de precipitaciones en diferentes puntos de la geografía nacional a lo largo de la jornada.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones variará su distribución geográfica conforme avance el día:

Desde tempranas horas matutinas: Se registrarán chubascos acompañados de tronadas aisladas, incidiendo principalmente en localidades del litoral costero. Las provincias más propensas a estas lluvias tempranas son La Altagracia, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Barahona, Pedernales, Azua, San Cristóbal y la periferia del Gran Santo Domingo .

Se registrarán chubascos acompañados de tronadas aisladas, incidiendo principalmente en localidades del litoral costero. Las provincias más propensas a estas lluvias tempranas son y la periferia del . Durante la tarde: La inestabilidad se trasladará hacia el interior y el noroeste del país. Se producirán aguaceros locales con tormentas eléctricas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, concentrándose sobre las provincias de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Monte Cristi, Valverde, Santiago y Puerto Plata.

Evolución nocturna: Se prevé que esta actividad de precipitaciones y tormentas eléctricas se mantenga presente hasta las primeras horas de la noche, para luego comenzar a disminuir gradualmente.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el pronóstico indica un ambiente matutino brumoso que dará paso a nublados pasajeros en la segunda mitad del día: