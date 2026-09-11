CHICAGO EL MUSICAL «Con un elenco de ensueño»

Una entrevista sobre la puesta en escena del musical Chicago en la República Dominicana

Este video presenta una entrevista en el programa Con Jatnna sobre la puesta en escena del musical Chicago en la República Dominicana, producido por José Llano.

El productor resalta que buscó perfiles específicos para cada personaje, evitando estereotipos y priorizando talentos integrales que puedan actuar, cantar y bailar a un alto nivel.

Los actores invitados, como Javier Grullón, Carla Fatule y RobMariel Olea, comparten su experiencia durante el casting, describiendo la presión de las pruebas y cómo se prepararon para obtener sus papeles.

Los protagonistas discuten la carga dramática de sus personajes (como Roxy y Billy Flynn) y la intensidad de los ensayos diarios para lograr la excelencia requerida por este clásico.

Se destaca la importancia de balancear actores con trayectoria y nuevos talentos, como Laura Cadete, quien hace su debut en el Teatro Nacional.