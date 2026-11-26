República Dominicana celebra hoy 26 de noviembre el Día Nacional del Merengue, ritmo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Hoy, 26 de noviembre, la República Dominicana celebra el Día Nacional del Merengue, una fecha dedicada a exaltar el género musical y bailable que constituye una de las expresiones más representativas de la identidad cultural del país dentro y fuera de sus fronteras.

Instituida oficialmente mediante el Decreto núm. 619-05, la conmemoración recuerda la primera referencia escrita conocida sobre este ritmo en suelo dominicano, publicada el 26 de noviembre de 1854 en el periódico El Oasis, donde se reseñaba el auge de esta música en los salones de la época.

De expresión popular a Patrimonio Cultural de la Humanidad

Nacido en el siglo XIX en las zonas rurales del Cibao y enriquecido con aportes africanos, europeos y criollos, el merengue evolucionó desde sus raíces típicas con güira, tambora y acordeón hacia formatos orquestales que conquistaron escenarios internacionales a lo largo del siglo XX y XXI.

Entre los hitos que marcan su trascendencia histórica y cultural destacan:

Reconocimiento mundial (2016): El 30 de noviembre de 2016 , la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( Unesco ) declaró la música y el baile del merengue de la República Dominicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad , destacando su papel en la cohesión social y la transmisión intergeneracional.

El , la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( ) declaró la música y el baile del merengue de la República Dominicana como , destacando su papel en la cohesión social y la transmisión intergeneracional. Embajadores musicales: Figuras fundamentales como Ñico Lora, Joseíto Mateo, Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, Milly Quezada, Fernando Villalona, Sergio Vargas, Eddy Herrera y Miriam Cruz proyectaron el ritmo en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Figuras fundamentales como Ñico Lora, Joseíto Mateo, Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, Milly Quezada, Fernando Villalona, Sergio Vargas, Eddy Herrera y Miriam Cruz proyectaron el ritmo en América Latina, Estados Unidos y Europa. Agenda conmemorativa: Como parte de las celebraciones de este año, el Ministerio de Cultura realiza este jueves 26 de noviembre una gala artística y homenaje a destacadas figuras del género en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo el lema «El merengue nos une: patrimonio vivo de la dominicanidad».

Con actividades musicales, encuentros educativos y bailes populares en todo el país, la fecha reafirma la vigencia del merengue como patrimonio vivo y motivo de orgullo nacional para los dominicanos.