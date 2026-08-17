Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Aries, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Sorpresas

🎨 Color de suerte: Lila

🔢 Números de suerte: 20 • 18

🔮 GENERALIDADES:¡PREPÁRATE PARA CAMBIOS Y SORPRESAS EMOCIONALES QUE COMIENZAN A CONCRETARSE! Una invitación puede llevarte a una montaña, mirador o lugar donde podrás relajarte: alguien te dirá prácticamente “ven, conoce este lugar”. También aparece una oposición: cuidado con una persona hipócrita que baja la cabeza o aparenta estar de acuerdo, pero piensa diferente. No reveles todos tus planes. Hecho curioso: una vista desde lo alto o una fotografía de montañas será señal de cambio y de mirar tu situación desde otra perspectiva.

💼 TRABAJO Y DINERO: Una diferencia de opinión puede generar tensión, pero no permitas que eso detenga tus planes. Aparecen nuevos contactos y una conversación que puede abrirte una posibilidad económica. Actúa con diplomacia.💫 SALUD: Más actividad física. Te interesará cuidar alimentación, fortalecer piernas y brazos o comenzar una rutina diferente.

❤️ AMOR: Hay movimientos emocionales inesperados y algo comienza finalmente a definirse. 💞 PAREJAS: Deseo cumplido, plan que se concreta o noticia que devuelve entusiasmo a la relación. Pueden celebrar algo juntos. 💖 SOLTEROS: Nuevas personas aparecen cuando menos lo esperas; una amistad puede comenzar a mostrar otra intención.Últimas noticias

👩 MUJER: CUIDADO CON LAS MENTIRAS DE UN HOMBRE. Alguien a quien entregaste tu corazón o confianza puede haberte ocultado algo o provocar una contradicción. En belleza, atención con tratamientos para celulitis, piernas o tonificación. También puedes comenzar una dieta particular.

👨 HOMBRE: Sales de una tristeza o alejamiento interior. Dos personas aparecen con muy buena energía y una de ellas puede abrirte un camino de éxito. Reunión, brindis o celebración trae conexiones importantes. Emocionalmente recuperas fortaleza.

📖 SALMO 121:“El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre».

✨ AFIRMACIÓN: Acepto los cambios, descubro quién camina verdaderamente conmigo y recibo las sorpresas que abren mis caminos.

ARIES (20 MARZO – 19 DE ABRIL)

Aries es el signo de fuego que da inicio a la rueda de los 12 signos del zodíaco. No temer ser los líderes de todas las oportunidades y proyectos que se le presentan. Son intuitivos y al inicio no temen a los riesgos ni a los nuevos comienzos. Sin embargo, es su propia llama impulsiva lo que los lleva a tomar decisiones sin pensar demasiado en las consecuencias. Suelen tener una fogosidad innata que los hace resaltar en cualquier contexto.

En exceso, este fuego puede amenazar con quemarlo todo, para darse cuenta de que fue demasiado, cuando solo quedan las cenizas. Inocentes, impacientes y comprometidos con sus causas, su espíritu voluntarioso y compenetrado con los que ama, los convierten en una pareja ideal, si saben como controlar su llama.