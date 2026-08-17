Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Acuario, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Insistencia

🎨 Color de suerte: Rosado

🔢 Números de suerte: 55 • 04

🔮 GENERALIDADES: ¡NO ABANDONES AHORA; ESTÁS MÁS CERCA DE CONSEGUIR ALGO IMPORTANTE! No te retires antes de insistir nuevamente. Si estabas indeciso, comenzarás a ver qué te conviene. Atención con una propuesta que necesita respuesta. Algo que creías terminado tendrá un último movimiento. España puede aparecer en una conversación, noticia o gestión. Contacto con entrenadores o gimnasio. Hecho curioso: una medalla o pulsera será señal de suerte o protección. Puede aparecer una moneda, llave, puerta, sobre o alguien diciéndote: “piénsalo” o “decídete”.

💼 TRABAJO Y DINERO: Un conflicto familiar tuyo o de alguien del entorno puede retrasar actividades. No cargues tensiones ajenas. Llega una buena noticia económica y se cumple algo acordado días atrás.💫 SALUD: Es momento de levantarte de la silla o cama, caminar, moverte y buscar mayor relajación.

❤️ AMOR: Mensaje, disculpa, acercamiento o propuesta emocional vuelve a poner una decisión sobre la mesa. Alegrías cerca de una piscina, lago o jacuzzi. 💞 PAREJAS: Atracción y deseo, pero algo necesita aclararse. Reconciliación después de celos y nuevo impulso sexual. 💖 SOLTEROS: Alguien protege demasiado sus sentimientos y no muestra fácilmente lo que siente. Averigua antes de decidir.

👩 MUJER: Querrás verte más femenina, atractiva y arreglada. Cuidado con una compra impulsiva de ropa.

👨 HOMBRE: Movimiento y encuentros importantes. Traslados hacia oficina, banco, institución, centro de estudios o lugar religioso. Querrás proyectar una imagen más elegante: traje, zapatos, cinturón, o ropa azul oscuro, negra, gris o blanca.

📖 SALMO 149: Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo; Hermoseará a los humildes con la salvación».

✨ AFIRMACIÓN: Insisto en lo que vale la pena, reconozco mi oportunidad y tomo decisiones que abren nuevos caminos.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Los Acuario son los más populares del patio y tienen un don de gentes natural que les hace conquistar cualquier evento social. Saben cómo entablar conversación y dar a la gente lo que quiere, y esto les hace sentir muy poderosos pero, cuando se encuentran en situaciones íntimas con una sola persona, tienden a sentirse inseguros y tomárselo con calma.

Si un Acuario siente que su pareja necesita más de lo que él le ofrece, en la mayoría de los casos optará por acabar con esa relación antes de plantearse hacer un esfuerzo extra.

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