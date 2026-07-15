Homenaje a Cecilia García en el Centro Cultural Perelló

Cecilia García será homenajeada por su extraordinaria trayectoria artística en el Centro Cultural Perelló

La primera actriz dominicana, Cecilia García recibirá un reconocimiento el próximo 18 de julio mientras se prepara para protagonizar el estreno nacional de «Perdida Mente», una de las obras más aclamadas del teatro argentino

La destacada actriz, cantante y productora dominicana Cecilia García será homenajeada el próximo 18 de julio, a las 5:00 de la tarde, en el Centro Cultural Perelló, en reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas dedicada al teatro, la televisión, la música y el cine, consolidándose como una de las figuras más importantes de las artes escénicas de la República Dominicana.

primera actriz dominicana, Cecilia García recibirá un reconocimiento el próximo 18 de julio

La actividad, organizada por el Centro Cultural Perelló y Eventos Prandy, reconocerá el legado de una artista cuya carrera continúa en plena vigencia y que actualmente se prepara para protagonizar el estreno nacional de la obra «Perdida Mente», previsto para el próximo 4 de septiembre, en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros.