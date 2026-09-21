Gran Progrma «La Ruta de Dios» en Qué Chévere es Saber

Este episodio especial de Qué Chévere es Saber celebra el mes de la Biblia con una temática titulada «La Ruta de Dios»

Este episodio especial de Qué Chévere es Saber celebra el mes de la Biblia con una temática titulada «La Ruta de Dios». El programa reúne a dos equipos formados por figuras públicas y pastores invitados para competir en dinámicas y preguntas relacionadas con historias, personajes y expresiones bíblicas populares en la cultura dominicana.

Los equipos enfrentan retos sobre términos como «Judas», «la paciencia de Job», «la lucha de David y Goliat» y el «chivo expiatorio», demostrando cómo la Biblia influye en el lenguaje cotidiano.

Se anuncia una caravana especial organizada para el 13 de septiembre, que recorrerá diversos puntos de Santo Domingo para finalizar con un concierto de adoración en el Pabellón de las Naciones.

A lo largo del programa, los invitados comparten experiencias personales sobre la fe, la importancia de la reconciliación y el perdón, y cómo el camino cristiano ha transformado sus vidas.

Tras varias rondas de preguntas y una final de «muerte súbita» sobre símbolos del cristianismo, el equipo de Albert logra imponerse en el marcador.

El episodio concluye con una oración colectiva dirigida por uno de los pastores invitados, pidiendo bendición para la nación y por el evento programado para el día siguiente.