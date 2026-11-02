Fin de semana largo: El viernes 6 de noviembre será laborable y el feriado de la Constitución se traslada al lunes 9

El Ministerio de Trabajo confirmó que el próximo viernes 6 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Constitución de la República Dominicana, será una jornada laborable en todo el territorio nacional. El descanso oficial correspondiente a la festividad patricia se trasladará al lunes 9 de noviembre, según lo estipulado en el calendario oficial de días feriados del país.

Esta modificación permitirá que los trabajadores del sector público y privado, cuyos esquemas laborales excluyen los fines de semana, disfruten de un periodo de tres días consecutivos de descanso, abarcando desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

Aplicación de la Ley 139-97

La variación en la fecha de descanso no es fortuita, sino que responde a la aplicación rigurosa de la legislación dominicana vigente:

Marco legal: El traslado se ejecuta en estricto cumplimiento de la Ley 139-97 , la cual regula la aplicación de los días feriados en el país y establece la movilidad de ciertas fechas patrias o religiosas hacia el lunes más cercano.

El traslado se ejecuta en estricto cumplimiento de la , la cual regula la aplicación de los días feriados en el país y establece la movilidad de ciertas fechas patrias o religiosas hacia el lunes más cercano. Repertorio comercial y turístico: La medida busca dinamizar el turismo interno y la economía local, incentivando el desplazamiento de familias hacia los distintos destinos turísticos del país durante el fin de semana largo.

La medida busca dinamizar el turismo interno y la economía local, incentivando el desplazamiento de familias hacia los distintos destinos turísticos del país durante el fin de semana largo. Retorno a las labores: Las actividades productivas, comerciales, financieras y educativas se reanudarán con total normalidad el martes 10 de noviembre.

«Recordamos a empleadores y trabajadores que el traslado de los días feriados cumple con la normativa legal vigente para fomentar el descanso familiar y la productividad nacional,» señala el dictamen institucional del Ministerio de Trabajo.

Se exhorta a las instituciones públicas, empresas privadas y a la ciudadanía en general a tomar en cuenta esta disposición para la planificación de sus agendas laborales, académicas y de recreación.