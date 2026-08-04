Festival Saborea el Paraíso Sánchez: Sabor y turismo en RD

El Ministerio de Turismo anuncia el festival gastronómico «Saborea el Paraíso Sánchez», un evento para celebrar la culinaria y el turismo en Samaná.

En una apuesta firme por diversificar la oferta turística y exaltar la riqueza culinaria del país, el Ministerio de Turismo ha anunciado oficialmente la celebración del esperado festival gastronómico «Saborea el Paraíso Sánchez», un evento concebido para convertir al municipio costero de Sánchez, en la provincia Samaná, en el epicentro del sabor y la tradición caribeña.

La actividad reunirá a reconocidos chefs, cocineros tradicionales, productores locales y restaurantes de toda la región, con el objetivo de rendir tributo a los frutos del mar y a los ingredientes autóctonos que definen la identidad de esta hermosa zona costera.

Los atractivos del festival culinario

El festival promete una experiencia inolvidable tanto para los residentes como para los turistas nacionales y extranjeros que visitan la península de Samaná. Entre sus principales atractivos destacan:

Exhibición y degustación de mariscos frescos: Siendo Sánchez un punto de referencia histórico en la comercialización de mariscos —especialmente famosos por sus exquisitos camarones y pescados—, los asistentes podrán disfrutar de una variada ruta de platos preparados con recetas tradicionales e innovadoras propuestas gourmet.

Siendo Sánchez un punto de referencia histórico en la comercialización de mariscos —especialmente famosos por sus exquisitos camarones y pescados—, los asistentes podrán disfrutar de una variada ruta de platos preparados con recetas tradicionales e innovadoras propuestas gourmet. Talleres y clases magistrales (Showcooking): Espacios educativos abiertos al público donde chefs nacionales e internacionales compartirán técnicas culinarias, secretos del sazón criollo y el aprovechamiento sostenible de los productos marinos locales.

Espacios educativos abiertos al público donde chefs nacionales e internacionales compartirán técnicas culinarias, secretos del sazón criollo y el aprovechamiento sostenible de los productos marinos locales. Música en vivo y folclore: La experiencia gastronómica estará acompañada de una cartelera artística que incluirá presentaciones de merengue típico, atabales y expresiones culturales propias de la región nordeste.

La experiencia gastronómica estará acompañada de una cartelera artística que incluirá presentaciones de merengue típico, atabales y expresiones culturales propias de la región nordeste. Feria de emprendedores y artesanos: Un área dedicada a mostrar el talento local, donde se expondrán artesanías, productos agrícolas de la zona y creaciones de microempresarios que dinamizan la economía comunitaria.

Impulso al turismo gastronómico

Las autoridades del Ministerio de Turismo destacaron que este tipo de iniciativas reafirman el compromiso de posicionar a la República Dominicana como la capital gastronómica del Caribe. El evento no solo atrae a visitantes de fin de semana, sino que fortalece la cadena de valor turística, beneficiando directamente a pescadores, agricultores, hosteleros y comerciantes de la provincia.

«Saborea el Paraíso Sánchez» se perfila como la excusa perfecta para hacer las maletas, recorrer la carretera de Samaná y disfrutar de un fin de semana donde el buen comer y la hospitalidad dominicana serán los grandes protagonistas.