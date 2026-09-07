Festival Nacional de Teatro 2026 llevará funciones a todo el país

Bajo el lema “El teatro llega a ti”, la novena edición del Fenate se celebrará del 22 de octubre al 1 de noviembre

Del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2026, la República Dominicana se convertirá en el epicentro de las artes escénicas con la celebración del IX Festival Nacional de Teatro (Fenate 2026). El evento contará con una variada programación de 32 espectáculos y 75 funciones que se presentarán tanto en salas tradicionales como en espacios no convencionales.

La presentación oficial de los detalles de esta novena edición tuvo lugar en la Galería de Arte Ramón Oviedo, donde el viceministro Amaury Sánchez anunció que el festival estará dedicado este año a la destacada actriz y teatrista Olga Bucarelli. Organizado por el Viceministerio de Creatividad y Formación Artística y la Dirección de Festivales de Teatro, el Fenate 2026 tiene como meta primordial ampliar los circuitos habituales de exhibición y asegurar que el teatro sea accesible para un público más diverso y extendido a nivel nacional.

Una propuesta para toda la familia y presencia en las provincias

La cartelera de este año destaca por su diversidad, incluyendo cinco obras infantiles, 15 producciones para salas convencionales y nueve propuestas especialmente diseñadas para espacios alternativos. La gran apertura se llevará a cabo el 22 de octubre con la obra “Salomé”, puesta en escena por el Teatro Rodante Dominicano.

En el Distrito Nacional, los espectáculos se desarrollarán en escenarios clave como las salas Ravelo y Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, la sala Manuel Rueda, el Centro Cultural Narciso González, la Casa de Teatro y el Teatro Guloya. Sin embargo, haciendo honor a su lema, el festival también expandirá sus horizontes con funciones programadas en localidades como Santiago, Puerto Plata, Moca, Boca Chica, San Luis, Los Alcarrizos y Sabana Perdida.

Espacio para el aprendizaje y el diálogo

Además de disfrutar de las puestas en escena, el festival ofrecerá una nutrida agenda educativa y de debate orientada al desarrollo del sector. Los asistentes y profesionales del área podrán participar en talleres, paneles y conversatorios enfocados en la crítica teatral, la improvisación, el teatro de títeres, el teatro familiar y las estrategias para la circulación internacional de producciones con sello dominicano