Festival Nacional de Plantas y Flores: Del 15 al 18 de octubre

Del 15 al 18 de octubre se celebrará el Festival Nacional de Plantas y Flores. Cuatro días para conectar con la naturaleza y disfrutar en familia. ¡Reserva!

Los amantes de la naturaleza y la jardinería ya tienen una cita ineludible en el calendario. Del 15 al 18 de octubre, los espacios naturales se llenarán de vida, color y alegría con la celebración de una nueva edición del tradicional Festival Nacional de Plantas y Flores.

Durante cuatro días, este evento ofrecerá a las familias y visitantes la oportunidad perfecta para descubrir una enorme variedad de especies botánicas, aprender sobre el cuidado ambiental y vivir una experiencia única de conexión con el entorno verde.

Las puertas están abiertas para celebrar el amor por el verde. Mantente atento a las redes sociales oficiales para conocer la programación detallada, los horarios y las sorpresas que traerá esta esperada edición. ¡Guarda la fecha y no faltes!