«El trayecto de un loquero»: las memorias de Segundo Imbert Brugal

El psiquiatra y escritor narra su formación profesional entre Santo Domingo, Madrid, Canadá y la Florida

Por :Severo Rivera

SANTO DOMINGO.— El psiquiatra y escritor Segundo Imbert Brugal presentó este martes su libro «El trayecto de un loquero (De Madrid a la Florida)», en una actividad que se realizó en el salón del bar Juan Lockward, del Teatro Nacional.

La presentación estuvo a cargo de la psicóloga Rosa Mariana Brea-Franco, mientras que los comentarios críticos sobre la obra corrieron por cuenta del psiquiatra y escritor José Miguel Gómez. Tras las intervenciones formales, se desarrolló un coloquio sobre el contenido del libro entre los panelistas y la audiencia.

Sobre el libro

En la obra, el autor recorre su periodo de formación como psiquiatra hasta el momento de su retiro, narrando los retos y tropiezos que implicó ese trayecto de aprendizaje, así como los años de ejercicio de la especialidad. A través de anécdotas y sucesos vividos durante su trabajo en cuatro países distintos, Imbert analiza sus opiniones sobre temas teóricos y prácticos de la psiquiatría.

Con este libro, el escritor busca mostrar el esfuerzo que conlleva una sólida formación profesional y la importancia de mantenerse firme en el ejercicio eficiente y ético de cualquier disciplina.

El acto contó con la presencia de personalidades y familiares del reconocido psiquiatra. El libro estará a la venta en la librería Cuesta.

Sobre el autor

Segundo Imbert Brugal nació en Puerto Plata e inició sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego del primer año se trasladó a Madrid, donde se diplomó en medicina en la Universidad Complutense. Hizo internado en el Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata y en el Hospital Presbiteriano de Puerto Rico.

Se especializó en psiquiatría general en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, y luego obtuvo la subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente en el Montreal Children’s Hospital. Ejerció la especialidad en Montreal, Santo Domingo y Estados Unidos.

Impartió docencia en la UNPHU y el INTEC, y fue miembro fundador de la Academia de Medicina de la República Dominicana. Asimismo, impartió docencia en la Universidad Estatal de la Florida por más de dos décadas.

Articulista de larga data y autor de dos libros de cuentos, actualmente mantiene en el periódico digital Acento su columna «Catarsis». Actualmente se desempeña como psiquiatra clínico en el Florida Hospital de Orlando, Florida.