Carlos Batista Matos y su icónico programa «Con los Famosos» lo consolidaron como el referente principal para entender la evolución de la clase artística dominicana

La República Dominicana despide a una de sus figuras más emblemáticas del periodismo: Carlos Batista Matos. Más que un comunicador, Batista fue un arquitecto de la opinión pública en el ámbito cultural, cuya influencia se extendió por más de cuatro décadas, dejando una huella imborrable en la radio, la prensa escrita y la televisión.

Un pilar de la comunicación cultural

Carlos Batista no solo informaba sobre el espectáculo; lo analizaba con una agudeza que pocos poseían. Su paso por medios como el periódico El Nacional y su icónico programa «Con los Famosos» lo consolidaron como el referente principal para entender la evolución de la clase artística dominicana.

1. Institucionalización de la Crónica de Arte

Batista fue un miembro distinguido de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE). Su legado radica en haber elevado el estándar del periodismo de espectáculos, pasando del simple «chisme» a la crítica constructiva y al análisis profundo de la industria del entretenimiento.

2. «Con los Famosos»: Una escuela televisiva

Su programa no era solo un espacio de entrevistas; era una plataforma de validación.

Plataforma para nuevos talentos: Fue un impulsor incansable de los artistas emergentes, brindándoles un espacio cuando otros medios les cerraban las puertas.

Fue un impulsor incansable de los artistas emergentes, brindándoles un espacio cuando otros medios les cerraban las puertas. Estilo único: Su frase «¡Sigue la rumba!» y su estilo directo crearon una marca personal que conectó de manera auténtica con el pueblo dominicano.

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el legado de carlos batista

Impacto en la Identidad Dominicana

El legado cultural de Batista se manifiesta en su defensa de lo nuestro. Siempre priorizó el merengue y la bachata, entendiendo que el arte es el reflejo de la identidad nacional.

«Carlos Batista no solo cubría el arte; él sentía el arte dominicano como parte de su propia esencia.»

Ámbito Aporte Cultural Periodismo Escrito Dignificó la columna de espectáculos con datos precisos y ética profesional. Televisión Creó un formato de revista de variedades que mezclaba la sobriedad con el entretenimiento popular. Gremiatismo Fortaleció ACROARTE, impulsando la profesionalización de los cronistas en el país. Defensa del Arte Fue un guardián de los valores musicales autóctonos frente a las corrientes extranjeras.

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Un adiós que se convierte en memoria

El fallecimiento de Carlos Batista Matos deja un vacío físico, pero su metodología de trabajo —basada en la investigación y el conocimiento profundo de la historia del arte dominicano— queda como manual para las futuras generaciones de periodistas.

Su legado es la certeza de que el arte dominicano merece ser tratado con respeto, rigor y, sobre todo, con pasión.