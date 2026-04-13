Carlos Batista Matos: Adiós al «Hombre más Caro» de la Televisión Dominicana

Conocido popularmente como «El hombre más caro», Batista Matos falleció este lunes 13 de abril de 2026

La comunicación dominicana se tiñe de luto con la partida de Carlos Batista Matos, una de las figuras más emblemáticas y pintorescas del periodismo de espectáculos en el país. Conocido popularmente como «El hombre más caro», Batista Matos falleció este lunes 13 de abril de 2026, dejando tras de sí un legado de más de cuatro décadas en los medios de comunicación, especialmente vinculado a la planta televisora Color Visión.

Una trayectoria de estilo inconfundible

Nacido en la provincia de Barahona, Batista no solo fue un presentador de televisión, sino un periodista de formación sólida que llegó a realizar estudios en la antigua Unión Soviética. Su carrera despegó en la prensa escrita, dirigiendo la revista La Tarde Alegre del periódico Última Hora, donde demostró su agudeza para analizar la crónica social y artística.

Sin embargo, fue en la pantalla chica donde alcanzó el estrellato nacional. Desde 1998, su programa «Con los Famosos» se convirtió en un toque de queda vespertino. Con su característico estilo histriónico, sus frases memorables y su autoproclamada distinción, Carlos Batista rompió con la rigidez del periodismo tradicional para ofrecer una mezcla de información, opinión directa y entretenimiento puro.

El hombre más caro

Aporte y compromiso profesional

Más allá de su faceta mediática, Batista Matos fue un defensor del gremialismo. Fue miembro fundador del Bulevar de las Estrellas de la avenida Winston Churchill y ocupó la vicepresidencia de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). Su aporte bibliográfico también es notable, destacando sus investigaciones sobre la historia del merengue y la bachata, géneros que defendió con fervor como pilares de la identidad nacional.

Su partida deja un vacío en la televisión dominicana, pero su influencia perdurará en la memoria colectiva como el hombre que enseñó que el periodismo de espectáculos también requiere carácter, formación y, sobre todo, una personalidad irrepetible. Con su muerte, se apaga una luz vibrante de Canal 9, pero nace una leyenda de la comunicación caribeña.

Lo que se sabe de su partida

El veterano periodista y productor dominicano fue encontrado sin vida en su residencia (apartamento) en Santo Domingo. Según los primeros reportes.

La noticia fue confirmada por colegas y allegados a través de diversos medios y programas como El Show del Mediodía, generando una gran conmoción en la crónica de espectáculos de la República Dominicana.

Un vacío profundo

La partida de Carlos Batista deja un vacío profundo, pero su legado permanece intacto en cada vida que tocó y en cada proyecto que emprendió. Su ausencia física nos recuerda que la verdadera medida de una vida no está en su duración, sino en la huella que deja en los demás. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, deseándoles fortaleza para transformar el dolor de hoy en la gratitud de haber compartido su camino. Que su descanso sea tan sereno como el ejemplo que nos hereda.

