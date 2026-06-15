Resumen y Resultados del Mundial 2026: Partidos del 14 de Junio 2026

Resultados del mundial 2026: Goleadas históricas y emociones del 14 de Junio

Redacción.- La cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha dejado una jornada vibrante, llena de emociones, sorpresas y, sobre todo, una gran cantidad de goles. Este domingo 14 de junio, los equipos de los Grupos E y F saltaron a la cancha para definir el rumbo de la clasificación. A continuación, te presentamos el resumen completo de los marcadores de ayer.

Alemania 7-1 Curazao (Grupo E) La selección alemana no tuvo piedad ante el combinado debutante de la Concacaf en su partido en Houston. Aunque Livano Comenencia logró un empate transitorio en la primera mitad que hizo soñar a Curazao, la maquinaria teutona respondió rápidamente. Con goles de Felix Nmecha, Jamal Musiala, el debutante Nathaniel Brown y Deniz Undav, los tetracampeones sellaron una goleada espectacular de 7 a 1.

Países Bajos 2-2 Japón (Grupo F) En un partido electrizante disputado en Dallas, Países Bajos y Japón terminaron repartiendo puntos. Los neerlandeses se adelantaron en el marcador dos veces gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk y un tanto de Crysencio Summerville. Sin embargo, la resiliencia nipona brilló en el campo, logrando empatar el encuentro en ambas ocasiones a través de Keito Nakamura y un agónico disparo de Daichi Kamada en los minutos finales.

Costa de Marfil 1-0 Ecuador (Grupo E) El duelo en Filadelfia estuvo lleno de tensión y balones a los postes por parte de ambas escuadras. Cuando el empate a cero parecía inamovible, una brillante jugada de Wilfried Singo permitió al suplente Amad Diallo marcar el gol de la victoria en el último minuto del tiempo reglamentario, dejando a Ecuador con las manos vacías.

Suecia 5-1 Túnez (Grupo F) En el Estadio Monterrey, el conjunto sueco dejó clara su enorme vocación ofensiva al golear 5-1 a las Águilas de Cartago. Un brillante doblete de Yasin Ayari, sumado a los tantos de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, neutralizaron el único gol del tunecino Omar Rekik.

Lo más resaltante de la jornada

El cierre de los partidos del 14 de junio será recordado por definir a los líderes en solitario de sus respectivos sectores. Suecia se apoderó de la punta del Grupo F aprovechando el empate de sus rivales y su gran diferencia de goles. En el Grupo E, Alemania y Costa de Marfil quedaron con las mayores posibilidades de avanzar tras sus triunfos.

Además de los resultados, la fecha nos dejó récords históricos imperdibles. El legendario portero Manuel Neuer, con 40 años y 79 días, se convirtió en el jugador alemán de mayor edad en participar en un torneo de selecciones, rompiendo la marca de Lothar Matthäus. Por otro lado, la joven promesa Yan Diomande (19 años y 212 días) se consolidó como el primer adolescente en debutar con Costa de Marfil en un Mundial. ¡El fútbol no se detiene y la Copa del Mundo nos sigue regalando un nivel espectacular!