Nuria Piera presenta un breve resumen de una acción de periodismo, ya que Tras denuncia, Obras Públicas asfalta Roberto Pastoriza.

La periodista Nuria Piera relata cómo la semana anterior acudió junto a José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática, a la avenida Roberto Pastoriza y allí realizaron una protesta simbólica tapando provisionalmente uno de los numerosos hoyos que afectan a los conductores en esa vía.

La acción buscaba presionar al Ayuntamiento y al Ministerio de Obras Públicas para que asumieran su responsabilidad de reparar las calles, señalando además la existencia de un cráter mucho mayor que representaba un peligro grave para la ciudadanía.

El resultado: Gracias a la visibilidad del reportaje, las autoridades de Obras Públicas respondieron de manera inmediata al día siguiente, procediendo a reparar y tapar los hoyos de manera adecuada.

Nuria cierra el segmento agradeciendo al equipo de Obras Públicas por la rápida intervención y respuesta ante la denuncia ciudadana.