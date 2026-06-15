Emoción, sueños y el «Neurobús»: Arrancó la 9na temporada de PGT

PGT inició su 9na temporada por Color Visión con un nuevo jurado, el novedoso «Neurobús» y un enfoque de «compartencia» impulsado por Iván Ruiz.

El esperado estreno de la 9na. temporada de Pequeños Grandes Talentos (PGT) ya es una realidad. A través de la señal de Color Visión, el programa regresó a la pantalla chica consolidándose como el espacio por excelencia para descubrir y potenciar el arte infantil dominicano. Más que un show de entretenimiento, PGT se reafirma como una verdadera plataforma para hacer realidad los sueños de los niños de nuestro país.

Durante la primera entrega, quedó claro que la producción ha apostado por renovar su formato sin perder la esencia que ha cautivado al público durante casi una década.

La gran novedad: El «Neurobús»

Una de las principales sorpresas de esta entrega fue la presentación del «Neurobús». Este novedoso concepto funciona como el «autobús de los sueños», una unidad móvil diseñada para recorrer diversas zonas y provincias de la República Dominicana. Su objetivo es democratizar las oportunidades, saliendo a las calles para descubrir y captar nuevos talentos que se encuentran fuera de los estudios centrales.

Un jurado de lujo para guiar a las estrellas

Para esta novena edición, los participantes contarán con la evaluación y el acompañamiento de un panel de expertos compuesto por figuras destacadas del arte nacional:

Enrique Félix: Cantautor veterano que celebra una sólida trayectoria de 10 años brindando apoyo dentro del proyecto.

Cantautor veterano que celebra una sólida trayectoria de 10 años brindando apoyo dentro del proyecto. Rosa Karina: Reconocida intérprete de música cristiana, quien aporta una profunda sensibilidad a las evaluaciones de los niños.

Reconocida intérprete de música cristiana, quien aporta una profunda sensibilidad a las evaluaciones de los niños. Diana Filpo: Comunicadora multifacética encargada de conectar con el público y los participantes a través de su característico humor y empatía.

Comunicadora multifacética encargada de conectar con el público y los participantes a través de su característico humor y empatía. Laribel Olivero: Destacada coreógrafa y experta que tendrá la tarea de evaluar la técnica de danza y la expresión corporal.

Destacada coreógrafa y experta que tendrá la tarea de evaluar la técnica de danza y la expresión corporal. Manerra: Reconocido cantautor que asume el rol vital de coach y mentor directo de los pequeños artistas.

El primer gran momento de la temporada

El escenario se encendió oficialmente con la participación de Rachel Nivar Montero, quien tuvo el honor y el reto de ser la primera concursante en presentarse. Rachel cautivó a los jueces interpretando el exigente tema «Destino» de la artista Ana Gabriel.

Su paso por el escenario fue un momento de gran inspiración, ya que la producción resaltó su inmensa disciplina y la persistencia que ha demostrado, pues Rachel ya había intentado ingresar al programa en ediciones anteriores, demostrando que la perseverancia rinde frutos.

De la «competencia» a la «compartencia»

El creador y conductor del espacio, Iván Ruiz, aprovechó la transmisión inaugural para dejar claro el verdadero propósito de esta nueva etapa. En lugar de fomentar una rivalidad tradicional, Ruiz enfatizó que esta temporada busca ser una «compartencia».

La dinámica del programa está diseñada para fomentar un ambiente sano, de aprendizaje mutuo y camaradería entre los niños, con la gran meta de lograr que la familia dominicana vuelva a sentarse unida alrededor de la televisión para disfrutar de lo mejor de nuestro talento infantil.