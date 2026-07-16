El “gran Hansel Enmanuel” visita Consulado RD en Miami: Recibe valoración por su múltiples logros

La historia deportiva del popular baloncestista dominicano recorre el mundo, al ser una estrella en la disciplina, que es fuente de inspiración

Por:Rose Mary Santana

Miami, Florida. – El reconocido jugador de baloncesto universitario en Estados Unidos, Hansel Enmanuel Donato Domíguez, giró una breve visita al Consulado General de la República Dominicana en Miami, siendo elogiado por el cónsul Gilberto Minaya, quien distinguió en él, “no solo su ejemplo en el deporte, sino su inspiración para que otros logren sus metas académicas.”

Gilberto Minaya distinguió con su estilo peculiar y único, entregando en símbolo de galardón, un pin de la Bandera tricolor en el pecho, al prominente astro del baloncesto universitario en Estados Unidos, Hansel Enmanuel Donato Domínguez, de quien valoró “su resiliencia, iniciativa y espíritu, transmitiendo no solo a través del deporte un mensaje sino siendo un ejemplo a seguir mundialmente.”

Acompañado de sus padres en el deporte, los dominico-americanos Alexander Zapata y Jhoancy Zapata de Axis Sport, Hansel escuchó atento cada palabra de estímulo y orgullo de su cónsul en Miami, Gilberto Minaya.

“Eres la más viva expresión de la resiliencia. Tu ejemplo es inspirador a nivel mundial. Constituye un regocijo y honor inmenso tenerte en esta sede que es tu casa también. Queremos felicitarte por los logros obtenidos en tu carrera deportiva en la NCCA mientras que, como médico, ya graduado, es otro escalón que se suma a tu trayectoria inspiradora”, expresó Gilberto Minaya, quien le distinguió durante su corta visita al Consulado.

El baloncestista a su vez dijo “sentirse muy honrado por las palabras del cónsul y agradeció las atenciones, reiterando que en la vida todo es aptitud y actitud para vencer obstáculos, destacando la fe en Dios y el apoyo de sus padres progenitores”, según afirmó Hansel.

El astro dominicano del baloncesto fue invitado a recorrer el Salón de las Provincias, tras abordar tópicos sobre el deporte con el licenciado Minaya y algunos programas en los que les gustaría participar de acuerdo, su calendario y compromisos deportivos.

Junto al catedrático Alexander Zapata, su esposa Jhoancy (quien fue vital para llevar por primera vez a jugadores de la NFL a la República Dominicana) y la periodista Rose Mary Santana, Hansel Enmanuel en su visita e intercambio con el cónsul, se compenetró más con sus raíces y profundizó en su cultura, la que exhibe con orgullo doquiera está.

“Esta visita sirve de consolidación de los lazos en el deporte y un preámbulo a programas que vamos a desarrollar juntos”, dijo el cónsul Gilberto Minaya, quien quedó a la orden junto al equipo y agentes de jugador, para continuar fortaleciendo los lazos y avanzar en esos programas a futuro en beneficio de la diáspora en la Florida.