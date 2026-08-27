El Chaval de la Bachata es Rey del Desfile de New Jersey en reconocimiento a su trayectoria

El artista dominicano recibe una de las principales distinciones de la comunidad quisqueyana en Estados Unidos, mientras continúa una exitosa gira y avanza en la promoción de su nueva producción discográfica, Sabor a Verona

El destacado bachatero dominicano El Chaval de la Bachata fue designado Rey del Desfile de New Jersey, una distinción otorgada por la vicealcaldesa de Paterson, Elsa Mantilla, en reconocimiento a su sólida trayectoria artística y a su invaluable aporte en la promoción de la música y la cultura dominicana en escenarios internacionales.

El nombramiento representa uno de los más importantes reconocimientos que recibe el intérprete en el marco de las celebraciones de la comunidad dominicana en el estado de New Jersey, donde la bachata continúa consolidándose como uno de los principales símbolos de identidad cultural entre la diáspora.

Como parte de la agenda oficial del evento, El Chaval participará además en la Gala del Desfile, prevista para el jueves 10 de septiembre de 2026, actividad que reunirá a autoridades, líderes comunitarios, empresarios y destacadas personalidades vinculadas a la diáspora dominicana.

La distinción llega en un momento especialmente favorable para la carrera del artista, quien desarrolla una exitosa gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, llevando su repertorio a miles de seguidores y reafirmando la vigencia de una carrera construida durante décadas dentro de la bachata.

Paralelamente, el intérprete trabaja en la promoción de su nueva producción discográfica, «Sabor a Verona», un proyecto con el que busca continuar renovando su propuesta musical sin perder la esencia romántica que lo ha convertido en una de las voces más representativas del género.

De este álbum ya se desprende el tema Enfermera, que forma parte de la nueva etapa artística del cantante.

El Chaval también destacó el respaldo que continúa recibiendo de sus seguidores en las plataformas digitales, celebrando el crecimiento de su comunidad y el hecho de haber superado el millón de suscriptores en su canal oficial de YouTube, un indicador del alcance que mantiene su música tanto en República Dominicana como entre el público latino en el exterior.

A esta etapa de éxitos se suma otro importante logro reciente: su reconocimiento como «Bachatero del Año» en los Premios Soberano, galardón que reafirma el impacto de su trayectoria y la vigencia de su propuesta artística dentro de la industria musical.

Con el nombramiento como Rey del Desfile de New Jersey, el éxito de su gira por Estados Unidos, el crecimiento de su presencia en las plataformas digitales y el desarrollo de «Sabor a Verona», El Chaval de la Bachata continúa fortaleciendo su proyección internacional y consolidándose como uno de los principales embajadores de la bachata dominicana.