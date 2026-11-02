Edeeste programa mantenimientos eléctricos del 2 al 8 nov

Edeeste informa la programación de trabajos de mantenimiento del 2 al 8 de noviembre de 2026. Conoce los sectores y horarios afectados por los cortes.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) dio a conocer el calendario oficial de trabajos de mantenimiento preventivo e intervención de redes programado para la semana del lunes 2 al domingo 8 de noviembre de 2026.

Las jornadas de trabajo, ejecutadas junto a la firma técnica Smartech, contemplan la sustitución de estructuras, la modernización de conductores y la limpieza de líneas de media y alta tensión con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en su zona de concesión.

Intervenciones y sectores afectados

Durante el periodo informado, se llevarán a cabo interrupciones programadas del suministro en diversos circuitos de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y otras demarcaciones del este del país:

Tipos de trabajos: Labores de mantenimiento en líneas de transmisión, trabajos en conductores y adecuación de infraestructura eléctrica.

Labores de mantenimiento en líneas de transmisión, trabajos en conductores y adecuación de infraestructura eléctrica. Horarios programados: Los cortes se desarrollarán en bloques diarios desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, según el circuito intervenido.

Los cortes se desarrollarán en bloques diarios desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, según el circuito intervenido. Consultas de sectores: La empresa dispone del desglose detallado de comunidades y barrios afectados a través de sus canales oficiales.

«Estos trabajos son indispensables para fortalecer la infraestructura eléctrica, prevenir averías mayores y mejorar la calidad del servicio para nuestros usuarios,» señalan las comunicaciones de la distribuidora.

Edeeste exhorta a los ciudadanos y comerciantes de las zonas impactadas a tomar las previsiones de lugar durante las horas de intervención, recordando que los detalles y actualizaciones diarios pueden ser consultados en su portal web (www.edeeste.com.do) y en sus redes sociales oficiales (@edeeste.rd).