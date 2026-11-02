Edeeste programa mantenimientos eléctricos del 2 al 8 nov

Edeeste informa la programación de trabajos de mantenimiento del 2 al 8 de noviembre de 2026. Conoce los sectores y horarios afectados por los cortes.
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) dio a conocer el calendario oficial de trabajos de mantenimiento preventivo e intervención de redes programado para la semana del lunes 2 al domingo 8 de noviembre de 2026.
Las jornadas de trabajo, ejecutadas junto a la firma técnica Smartech, contemplan la sustitución de estructuras, la modernización de conductores y la limpieza de líneas de media y alta tensión con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en su zona de concesión.
Intervenciones y sectores afectados
Durante el periodo informado, se llevarán a cabo interrupciones programadas del suministro en diversos circuitos de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y otras demarcaciones del este del país:
- Tipos de trabajos: Labores de mantenimiento en líneas de transmisión, trabajos en conductores y adecuación de infraestructura eléctrica.
- Horarios programados: Los cortes se desarrollarán en bloques diarios desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, según el circuito intervenido.
- Consultas de sectores: La empresa dispone del desglose detallado de comunidades y barrios afectados a través de sus canales oficiales.
«Estos trabajos son indispensables para fortalecer la infraestructura eléctrica, prevenir averías mayores y mejorar la calidad del servicio para nuestros usuarios,» señalan las comunicaciones de la distribuidora.
Edeeste exhorta a los ciudadanos y comerciantes de las zonas impactadas a tomar las previsiones de lugar durante las horas de intervención, recordando que los detalles y actualizaciones diarios pueden ser consultados en su portal web (www.edeeste.com.do) y en sus redes sociales oficiales (@edeeste.rd).