Eclipse lunar parcial este 28 de agosto: Cuándo y dónde verlo

El próximo 28 de agosto de 2026 se registrará un eclipse lunar parcial. Entérate de los detalles de este fenómeno visible en el hemisferio occidental.

ras la emoción generada por los grandes eventos solares, la agenda astronómica de este mes de agosto de 2026 guarda un último fenómeno imperdible para los amantes del cielo nocturno. El próximo 28 de agosto de 2026, la Tierra se interpondrá de forma parcial entre el Sol y la Luna, dando lugar a un eclipse lunar parcial.

El fenómeno celeste ofrecerá un atractivo juego de sombras sobre la superficie lunar, siendo visible de manera preferencial en gran parte del planeta.

Países y regiones donde será visible

De acuerdo con los reportes de los observatorios astronómicos, el eclipse lunar parcial podrá apreciarse mayormente en el hemisferio occidental. Las zonas con mejor visibilidad incluyen:

América del Norte, Central y del Sur: Prácticamente la totalidad del continente americano tendrá una visibilidad excelente del fenómeno durante la noche del evento. Países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina y Chile podrán disfrutar de las diferentes fases del eclipse.

Prácticamente la totalidad del continente americano tendrá una visibilidad excelente del fenómeno durante la noche del evento. Países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina y Chile podrán disfrutar de las diferentes fases del eclipse. Europa y África: Regiones del oeste y norte de Europa (incluyendo países escandinavos e Islandia), así como extensas zonas del continente africano, también presenciarán el eclipse.

Regiones del oeste y norte de Europa (incluyendo países escandinavos e Islandia), así como extensas zonas del continente africano, también presenciarán el eclipse. Océanos y Antártida: El fenómeno será visible asimismo en amplias áreas del océano Atlántico, el este del océano Pacífico y la Antártida.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares se pueden observar de manera completamente segura a simple vista, sin necesidad de utilizar gafas especiales ni filtros de protección, lo que representa una oportunidad ideal para disfrutar en familia de la observación científica desde cualquier punto donde la Luna se encuentre sobre el horizonte.