Día Nacional del Poeta: Homenaje a Salomé Ureña

Hoy se conmemora el natalicio de Salomé Ureña, celebramos el legado patriótico y literario de los poetas de nuestra nación.

Cada 21 de octubre, la República Dominicana se viste de letras, memoria y poesía para conmemorar el Día del Escritor Dominicano. Esta importante fecha no fue elegida al azar; rinde homenaje al natalicio de Salomé Ureña de Henríquez (nacida un día como hoy en 1850), considerada indiscutiblemente la poetisa más influyente de la nación y una de las plumas más lúcidas y apasionadas del siglo XIX en América Latina.

La jornada es el espacio perfecto para reconocer el talento, la creatividad y el profundo aporte de los escritores, poetas y ensayistas dominicanos que, a través de la palabra escrita, enriquecen permanentemente nuestra cultura y reafirman nuestra identidad nacional.

El legado imperecedero de Salomé Ureña

La figura de Salomé Ureña trasciende el ámbito estrictamente literario; su vida es un testimonio de compromiso cívico, amor por la patria y visión de futuro:

Poesía de profundo contenido patriótico y social: Sus versos no buscaban el mero deleite estético, sino despertar la conciencia nacional. Obras como ¡A la Patria!, Ruinas o Anacaona combinaban el dolor por las vicisitudes políticas de su época con una fe inquebrantable en el progreso y la soberanía de la República Dominicana.

Sus versos no buscaban el mero deleite estético, sino despertar la conciencia nacional. Obras como ¡A la Patria!, Ruinas o Anacaona combinaban el dolor por las vicisitudes políticas de su época con una fe inquebrantable en el progreso y la soberanía de la República Dominicana. Pionera de la educación femenina: Convencida de que la verdadera emancipación de los pueblos nacía de las aulas, Salomé fundó en 1881 el Instituto de Señoritas, la primera escuela normal para mujeres en el país. Acompañada por intelectuales de la talla de Eugenio María de Hostos, formó a la primera generación de maestras normalistas, transformando la educación femenina en el Caribe.

Celebrando a quienes mantienen viva la palabra

En este día de júbilo cultural, el tributo se extiende a todos los creadores que hoy continúan sosteniendo el estandarte de las letras dominicanas en la narrativa, la poesía, el ensayo y la dramaturgia.

Que este 21 de octubre sirva para abrir un libro, redescubrir los clásicos de nuestra lírica y aplaudir el talento de los escritores dominicanos que día a día siguen escribiendo el porvenir de nuestra patria.