Día Mundial de la Suegra: Origen y valor en la familia

Hoy, 26 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Suegra, una fecha para derribar mitos y reconocer su papel fundamental en la armonía de las familias.

Cada 26 de octubre el calendario reserva un espacio especial para homenajear a una de las figuras más comentadas, caricaturizadas y, al mismo tiempo, indispensables dentro del núcleo familiar: la suegra. El Día Mundial de la Suegra busca dejar de lado los viejos estereotipos de los chistes populares para reconocer y valorar el papel positivo, el respaldo emocional y la ayuda incondicional que estas mujeres brindan en el hogar.

Lejos de la imagen antagónica que durante años promovió la cultura popular, la psicología familiar moderna destaca que una buena relación con la suegra es clave para el bienestar, la estabilidad y la cohesión de la pareja y de los nietos.

¿Cuál es el origen de esta pintoresca celebración?

Aunque la festividad ha tomado fuerza global gracias al alcance de las redes sociales en los últimos años, sus raíces se remontan al siglo XX en los Estados Unidos:

El antecedente en Amarillo, Texas: El 5 de marzo de 1934, Eugene «Gene» Howe, editor del periódico local Amarillo Daily News, promovió por primera vez la idea de celebrar a las suegras en imitación al Día de la Madre, buscando reconciliar la imagen de esta figura tras haber causado una molestia personal a su propia suegra con un artículo satírico.

El 5 de marzo de 1934, Eugene «Gene» Howe, editor del periódico local Amarillo Daily News, promovió por primera vez la idea de celebrar a las suegras en imitación al Día de la Madre, buscando reconciliar la imagen de esta figura tras haber causado una molestia personal a su propia suegra con un artículo satírico. Consolidación internacional: Décadas más tarde, la celebración se extendió por diversos países de América Latina y Europa, fijando el 26 de octubre como la fecha de conmemoración oficial para agasajarlas con detalles, reuniones familiares y mensajes de afecto.

El rol de la suegra en las familias de hoy

En la sociedad actual, el papel de las suegras y abuelas ha evolucionado considerablemente, convirtiéndose en pilares fundamentales de apoyo cotidiano:

Sostén en la crianza: Con las exigencias laborales de la vida moderna, muchas suegras desempeñan un rol vital en el cuidado, la educación afectiva y la protección de los nietos.

Con las exigencias laborales de la vida moderna, muchas suegras desempeñan un rol vital en el cuidado, la educación afectiva y la protección de los nietos. Consejo y experiencia: Aportan una perspectiva sabia en momentos de dificultad, sirviendo como puentes de unión y transmisión de tradiciones familiares entre generaciones.

Aportan una perspectiva sabia en momentos de dificultad, sirviendo como puentes de unión y transmisión de tradiciones familiares entre generaciones. Evolución hacia la empatía: La dinámica familiar contemporánea promueve límites saludables, respeto mutuo y comunicación asertiva, transformando la relación en una alianza de afecto genuino.

«Reconocer el valor de una suegra es celebrar la continuidad de la familia, el apoyo silencioso y el amor extendido a través de nuestros seres queridos,» señalan terapeutas de pareja y familia.

En este 26 de octubre, la invitación es a celebrar con gratitud a esa figura materna añadida, dejando atrás los prejuicios y reconociendo el incalculable valor de su presencia en la vida familiar.