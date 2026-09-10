Día de Prevención del Suicidio: Realidad global y en RD

En el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, analizamos el panorama global y la realidad de esta problemática de salud mental en la República Dominicana.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha impulsada desde 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El propósito fundamental de esta jornada es concientizar a la población global de que el suicidio es prevenible, así como visibilizar la importancia del cuidado emocional, combatir los tabúes y promover la acción comunitaria e institucional.

El panorama mundial y regional

A nivel global, la OMS calcula que entre 700,000 y 800,000 personas pierden la vida por suicidio cada año (lo que equivale a una defunción cada 40 segundos). Representa la cuarta causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo.

En la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte una tendencia preocupante: es la única región del mundo donde la tasa de mortalidad por suicidio ha ido en aumento (+17% desde el año 2000). Cada año fallecen más de 100,000 personas por esta causa en el continente, enfrentando además una brecha de tratamiento en salud mental que supera el 77% en América Latina y el Caribe, donde más de 3 de cada 4 personas que sufren un trastorno mental no reciben atención profesional oportuna.

La realidad del suicidio en República Dominicana

Al situar la mirada en el contexto nacional, República Dominicana registra una incidencia comparativamente menor frente a los países con las tasas más elevadas de la región (como Guyana, Uruguay o Surinam). Sin embargo, las cifras locales representan un desafío prioritario de salud pública:

Promedio y evolución : Según los registros de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) entre 2007 y 2022, el país mantuvo un promedio cercano a los 585 suicidios anuales . Los picos más altos registrados coinciden con el año 2021 (670 muertes) y 2018 (648 muertes) , mientras que en 2022 se reportaron 609 casos .

: Según los registros de la entre 2007 y 2022, el país mantuvo un promedio cercano a los . Los picos más altos registrados coinciden con el año y , mientras que en . Marcada brecha de género : Al igual que en la tendencia regional, en el país existe una marcada desproporción según el sexo: aproximadamente el 87% de los fallecidos por suicidio en República Dominicana son hombres , mientras que el 13% corresponde a mujeres (aunque las mujeres registran una mayor tasa de intentos no consumados).

: Al igual que en la tendencia regional, en el país existe una marcada desproporción según el sexo: aproximadamente el , mientras que el (aunque las mujeres registran una mayor tasa de intentos no consumados). Rango de edad: Aunque afecta a personas de todas las etapas de la vida (desde adolescentes hasta adultos mayores), la franja de adultos jóvenes y adultos en edad productiva concentra una parte significativa de los casos.

La importancia de la salud mental y sus factores de riesgo

La salud mental no es la simple ausencia de trastornos, sino un estado integral de bienestar emocional, psicológico y social. Afrontar este desafío exige comprender que las conductas suicidas responden a la interacción compleja de diversos factores:

Trastornos emocionales no atendidos: En el país, reportes del Ministerio de Salud Pública señalan que la depresión es el factor subyacente en cerca del 50% de los casos de suicidio. Factores psicosociales y económicos: Conflictos de pareja o familiares, crisis financieras, desempleo, duelo severo y la falta de redes de apoyo. Aislamiento y acoso: En adolescentes y jóvenes, el acoso escolar (bullying), el ciberacoso y la presión social actúan como desencadenantes de gran vulnerabilidad. Estigma y falta de acceso: El miedo a ser juzgado o la falta de recursos económicos para acudir a consulta psicológica impiden que las personas busquen ayuda a tiempo.

¿Cómo ayudar a quien se encuentra en crisis?

Hablar abiertamente sobre el suicidio no incrementa el riesgo; por el contrario, abre una puerta de salvación. La empatía y la detección temprana son herramientas clave para salvar vidas.

Señales de alerta : Cambios drásticos en el estado de ánimo, aislamiento social, comentarios explícitos o implícitos de desesperanza («quisiera desaparecer», «ya no puedo más»), regalar pertenencias apreciadas o descuidar la apariencia e higiene personal.

: Cambios drásticos en el estado de ánimo, aislamiento social, comentarios explícitos o implícitos de desesperanza («quisiera desaparecer», «ya no puedo más»), regalar pertenencias apreciadas o descuidar la apariencia e higiene personal. Cómo actuar : Escucha activa y empática : Permite que la persona exprese sus sentimientos sin interrumpir, desacreditar ni emitir juicios de valor. Haz preguntas directas : Preguntar con delicadeza «¿Has pensado en hacerte daño?» permite evaluar el riesgo real y desahogar la carga emocional. No la dejes sola : Si identificas un riesgo inminente, retira objetos peligrosos y mantén la compañía constante. Busca ayuda profesional de inmediato : Acompaña a la persona a buscar atención psicológica o psiquiátrica.

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Si tú o alguien que conoces está atravesando por un momento difícil o tiene ideación suicida, existen canales gratuitos y confidenciales: busca ayuda profesional y acompaña a esa personas que quizá te necesita.