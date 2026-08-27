Día de los Lagos: Joyas acuáticas de la República Dominicana

En el Día Mundial de los Lagos, celebramos el Lago Enriquillo y las hermosas lagunas de RD. Conoce qué las hace únicas y por qué visitarlas

Cada 27 de agosto se conmemora el Día Mundial de los Lagos, una fecha ideal para concientizar sobre la urgencia de proteger los ecosistemas acuáticos que sostienen la vida en el planeta. En la República Dominicana, esta celebración nos invita a poner la mirada en nuestra imponente riqueza hídrica, encabezada por el emblemático Lago Enriquillo y un fascinante conjunto de lagunas distribuidas en todo el territorio nacional.

Aprovechar esta fecha es fundamental no solo para admirar su belleza paisajística, sino también para asumir un compromiso firme con la preservación y el cuidado de estos hábitats vitales que enfrentan grandes desafíos ambientales.

El Lago Enriquillo: Gigante del suroeste

El Lago Enriquillo: Gigante del suroeste

Ubicado en el suroeste, el Lago Enriquillo es el mayor cuerpo de agua de la República Dominicana y de todas las Antillas, además de ser el punto más bajo de la depresión terrestre en la región.

¿Qué lo hace único?: Sus aguas hipersalinas y su entorno desértico pero vibrante albergan una población única en libertad de cocodrilos americanos, iguanas rinoceronte y colonias de flamencos.

Sus aguas hipersalinas y su entorno desértico pero vibrante albergan una población única en libertad de cocodrilos americanos, iguanas rinoceronte y colonias de flamencos. ¿Por qué visitarlo?: Permite vivir una experiencia de ecoturismo y aventura inigualable, adentrándose en paisajes remotos donde la naturaleza salvaje se muestra en su máxima expresión.

Tesoros acuáticos de la República Dominicana: Únicos y listos para visitar

La República Dominicana es un paraíso de humedales que guardan características extraordinarias. Conoce estas joyas naturales, qué las hace únicas y anímate a visitarlas:

Laguna de Oviedo (Pedernales): Es una laguna de agua salobre ubicada en el Parque Nacional Jaragua, famosa por sus aguas cambiantes y por ser el santuario predilecto de cientos de flamencos rosados que contrastan con sus cayos e islotes poblados de iguanas.

Es una laguna de agua salobre ubicada en el Parque Nacional Jaragua, famosa por sus aguas cambiantes y por ser el santuario predilecto de cientos de flamencos rosados que contrastan con sus cayos e islotes poblados de iguanas. Lagunas Redonda y Limón (El Seibo / Miches): Un sistema de humedales protegido rodeado de colinas verdes y manglares. La Redonda destaca por sus misteriosos canales y la Limón por su cercanía a las costas atlánticas, ideales para paseos en bote y desconexión total.

Un sistema de humedales protegido rodeado de colinas verdes y manglares. La Redonda destaca por sus misteriosos canales y la Limón por su cercanía a las costas atlánticas, ideales para paseos en bote y desconexión total. Laguna de Rincón o Cabral (Barahona y Bahoruco): El mayor cuerpo de agua dulce del país. Es un humedal clave para la pesca artesanal y un paraíso mundial para el avistamiento de aves acuáticas y migratorias.

El mayor cuerpo de agua dulce del país. Es un humedal clave para la pesca artesanal y un paraíso mundial para el avistamiento de aves acuáticas y migratorias. Laguna Dudú (María Trinidad Sánchez – Cabrera): Un cenote natural de aguas turquesas rodeado de frondosos bosques tropicales. Es única en el país por permitir la práctica de espeleología subacuática y salto de cuerda en un entorno místico.

Un cenote natural de aguas turquesas rodeado de frondosos bosques tropicales. Es única en el país por permitir la práctica de espeleología subacuática y salto de cuerda en un entorno místico. Laguna Gri-Gri (Río San Juan): Un canal acuático natural bordeado de densos manglares que desemboca en el océano Atlántico. Lo que la hace única es su recorrido en bote a través de túneles vegetales que conducen a piscinas naturales de aguas cristalinas.

Un canal acuático natural bordeado de densos manglares que desemboca en el océano Atlántico. Lo que la hace única es su recorrido en bote a través de túneles vegetales que conducen a piscinas naturales de aguas cristalinas. Laguna El Caletón (Juan Dolio / San Pedro de Macorís): Un hermoso y pequeño cuerpo de agua costero rodeado de manglares, ideal para un contacto íntimo con la naturaleza marina local y aves costeras.

Un hermoso y pequeño cuerpo de agua costero rodeado de manglares, ideal para un contacto íntimo con la naturaleza marina local y aves costeras. Laguna Cristal (Sánchez Ramírez – Cotuí): Escondida en medio de un denso bosque tropical húmedo, sorprende por su impresionante belleza virgen y sus aguas tranquilas rodeadas de colinas y exuberante vegetación.

Escondida en medio de un denso bosque tropical húmedo, sorprende por su impresionante belleza virgen y sus aguas tranquilas rodeadas de colinas y exuberante vegetación. Laguna Bávaro (La Altagracia): Un valioso refugio de vida silvestre situado en la zona turística de Bávaro, caracterizado por sus senderos ecológicos entre manglares y su rica biodiversidad de flora y fauna endémica.

La urgente necesidad de preservar nuestras lagunas

La urgente necesidad de preservar nuestras lagunas

Proteger estos cuerpos de agua no es una opción, sino una necesidad inaplazable. Las lagunas y lagos de la República Dominicana enfrentan presiones por la contaminación de plásticos, la deforestación de sus cuencas y el impacto del cambio climático. Cuidarlas garantiza:

La supervivencia de especies endémicas que dependen exclusivamente de estos ecosistemas. La regulación del clima y los recursos hídricos de las comunidades circundantes. El desarrollo sostenible del ecoturismo, permitiendo que las futuras generaciones sigan disfrutando de estos paraísos naturales.

En este Día Mundial de los Lagos, visitarlos de forma responsable y protegerlos con acciones concretas es tarea de todos.

¡Descubre la República Dominicana a través de sus aguas y conviértete en su protector!