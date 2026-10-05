Día de la Educación Vial: Una oportunidad para concientizar

En el Día de la Educación Vial, reflexionamos sobre la imprudencia en las vías, la crisis de licencias de motoristas en RD y el llamado a la prudencia.

Cada 5 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Educación Vial, una jornada global orientada a promover el aprendizaje de las normas de tránsito y fomentar conductas responsables en las vías. En la República Dominicana, esta fecha representa una oportunidad crítica y urgente para mirarnos al espejo frente al volante. Lamentablemente, la cultura de conducción en el país ha estado marcada durante años por la irresponsabilidad, la imprudencia temeraria y una creciente intolerancia que convierte las calles en escenarios de alta tensión y fatalidad.

Abordar la seguridad vial en el país requiere no solo de normativas estrictas, sino de un cambio de mentalidad profundo ante una crisis que cobra miles de vidas al año, impactando especialmente a los sectores más vulnerables del tránsito.

Señalización de obras en curso con balizas intermitentes y barreras para guiar el tráfico de forma segura.

Radiografía del tránsito y el llamado de las autoridades

Recientemente, los retos del sistema vial dominicano han estado en el centro del debate público, evidenciando problemáticas estructurales y de comportamiento ciudadano:

valor de usar el casco

El valor de usar el casco: Juan Manuel Méndez, actual director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), emitió un emotivo llamado sobre la vital importancia del casco protector para los motociclistas. A través de su propio testimonio, relató cómo a los 14 años sufrió un aparatoso accidente en el que, gracias a llevar puesto el casco, logró salvar su vida.

Juan Manuel Méndez, actual director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), emitió un emotivo llamado sobre la vital importancia del casco protector para los motociclistas. A través de su propio testimonio, relató cómo a los 14 años sufrió un aparatoso accidente en el que, gracias a llevar puesto el casco, logró salvar su vida. La alarmante crisis de los motoristas: Las cifras revelan una brecha de legalidad e inseguridad sin precedentes. De un parque vehicular estimado en 3.7 millones de motoristas censados, inicialmente solo cerca de 50,000 portaban una licencia de conducir oficial. Aunque desde marzo, con la contratación de una nueva compañía, se han registrado 25,000 licencias adicionales, el déficit sigue siendo abismal, siendo este grupo el de mayor incidencia en la siniestralidad vial.

Las cifras revelan una brecha de legalidad e inseguridad sin precedentes. De un parque vehicular estimado en censados, inicialmente solo cerca de portaban una licencia de conducir oficial. Aunque desde marzo, con la contratación de una nueva compañía, se han registrado 25,000 licencias adicionales, el déficit sigue siendo abismal, siendo este grupo el de mayor incidencia en la siniestralidad vial. Aclaración sobre licencias de adultos mayores: Frente a la controversia por la vigencia de los permisos para personas de la tercera edad —quienes pagaron por 4 años pero recibieron el documento válido solo por 2—, el INTRANT aclaró que no se realizarán devoluciones monetarias. No obstante, se garantizará el reconocimiento de los años restantes acreditados al momento en que acudan a su próxima renovación.

«Las calles no son un campo de batalla para probar quién llega primero; la educación vial es, en esencia, un acto de profundo respeto por nuestra propia vida y la de los demás,» destacan los expertos en seguridad ciudadana.

El Día Internacional de la Educación Vial debe ser un punto de inflexión para cada ciudadano dominicano. Conducir a la defensiva, ceder el paso, utilizar los equipos de protección y tramitar nuestra documentación legal son actos de amor propio y empatía colectiva. La intolerancia y la prisa al volante nunca valdrán más que regresar sanos y salvos a casa donde nuestras familias nos esperan.