Día de la Arqueología: Pioneros e historia en RD

En el Día Internacional de la Arqueología, honramos el legado de Marcio Veloz Maggiolo, Elpidio Ortega y Manuel García Arévalo en la historia dominicana.

Cada 18 de agosto se conmemora una fecha especial para poner en valor el estudio, la preservación y el rescate de las civilizaciones que nos antecedieron: el Día Internacional de la Arqueología.

En la República Dominicana, esta efeméride adquiere un brillo particular gracias a la labor de investigadores excepcionales que dedicaron sus vidas a descifrar los secretos de nuestros ancestros precolombinos y coloniales.

Para entender el rico patrimonio material que hoy resguarda la nación, es imperativo reconocer la trayectoria de tres pilares fundamentales que transformaron la ciencia arqueológica en el país:

Los tres grandes de la arqueología dominicana

Marcio Veloz Maggiolo

Marcio Veloz Maggiolo: Considerado el padre de la arqueología científica moderna en la República Dominicana y uno de los intelectuales más prolíficos de Antillas. Escritor, historiador y arqueólogo, Veloz Maggiolo revolucionó el estudio de las culturas precolombinas, estableciendo metodologías precisas para entender el desarrollo sociocultural de los primeros pobladores de la isla y dejando una vasta obra literaria e investigativa.

Considerado el padre de la arqueología científica moderna en la República Dominicana y uno de los intelectuales más prolíficos de Antillas. Escritor, historiador y arqueólogo, Veloz Maggiolo revolucionó el estudio de las culturas precolombinas, estableciendo metodologías precisas para entender el desarrollo sociocultural de los primeros pobladores de la isla y dejando una vasta obra literaria e investigativa. Elpidio Ortega Álvarez: Arqueólogo fundamental y pilar en el trazado de las metodologías de campo en el país. Ortega dedicó décadas al registro sistemático de yacimientos, cuevas, petroglifos y complejos alfareros taínos. Sus minuciosos trabajos de catalogación y su rigor científico son lectura obligatoria para comprender la evolución de la cerámica y la tecnología aborigen antillana.

Arqueólogo fundamental y pilar en el trazado de las metodologías de campo en el país. Ortega dedicó décadas al registro sistemático de yacimientos, cuevas, petroglifos y complejos alfareros taínos. Sus minuciosos trabajos de catalogación y su rigor científico son lectura obligatoria para comprender la evolución de la cerámica y la tecnología aborigen antillana. Manuel García Arévalo: Destacado investigador, antropólogo y propulsor de la preservación del patrimonio taíno. A través de sus profundos estudios sobre el arte rupestre, la iconografía y los objetos ceremoniales de los pobladores prehispánicos, García Arévalo ha jugado un papel estelar en la difusión internacional de la riqueza cultural dominicana, vinculando la arqueología con la conservación museográfica de alto nivel.

Un legado que perdura

Un legado que perdura

La labor de estos tres referentes no solo rescató miles de piezas enterradas por el tiempo, sino que dotó a la sociedad dominicana de las herramientas necesarias para valorar su verdadera identidad histórica. En este Día Internacional de la Arqueología, su legado continúa vivo en cada excavación y en el compromiso de preservar nuestra memoria ancestral.