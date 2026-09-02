Cristhian Jiménez asume la dirección ejecutiva de elPeriódico.com.do

El periodista y productor de televisión se incorpora para fortalecer la propuesta

editorial y el desarrollo del medio digital

Santo Domingo. El destacado periodista, productor de radio y televisión y articulista Cristhian Jiménez asumió la dirección ejecutiva de elPeriódico.com.do,con la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de sus contenidos y aldesarrollo de su propuesta editorial.

La incorporación de Jiménez abre una nueva etapa para el medio, sustentada en su amplia experiencia profesional y en su conocimiento de las distintas plataformas que conforman el panorama de la comunicación dominicana.

Al asumir la dirección ejecutiva de elPeriódico.com.do, Jiménez incorpora su experiencia en prensa, radio y televisión a un proyecto desarrollado fundamentalmente en el ámbito digital.

La nueva responsabilidad estará vinculada al fortalecimiento de la línea editorial,los contenidos y la presencia del medio, en un escenario caracterizado por cambios constantes en las formas de producir, distribuir y consumir información.

La dirección ejecutiva también plantea el desafío de aprovechar la experiencia acumulada en los medios tradicionales para impulsar contenidos capaces de responder a las nuevas dinámicas de las audiencias digitales.

Para elPeriódico.com.do, la llegada de Jiménez representa la incorporación de un profesional con experiencia en diferentes áreas de la comunicación y con una trayectoria desarrollada a través de varias generaciones de medios dominicanos.

La designación se produce como parte del proceso de fortalecimiento del medio,que procura ampliar su alcance y consolidar una propuesta informativa sustentada en periodismo, análisis y actualidad.

Con esta nueva etapa, elPeriódico.com.do reafirma su propósito de continuar desarrollando una plataforma digital con contenidos dirigidos a los lectores dominicanos y a la comunidad interesada en el acontecer nacional.

Fundado en diciembre de 2012, elPeriódico.com.do se ha desarrollado como una propuesta informativa dentro del ecosistema digital de la República Dominicana,con contenidos de actualidad dirigidos a una audiencia que demanda información oportuna, análisis y diversidad temática.

Cristhian Jiménez cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria profesional en medios escritos, radiales y televisivos.

Durante su carrera ocupó posiciones como editor político de El Nacional y jefe de redacción de La Nación, además de desarrollar labores de producción, conducción y comentario en radio y televisión.

En la radio formó parte de los equipos fundadores de El Sol de la Tarde y El Sol de la Mañana, espacios desde los cuales consolidó su perfil como comentarista y analista de la actualidad nacional.

Su recorrido profesional también incluye una etapa vinculada al periodismo de espectáculos, antes de concentrar buena parte de su trabajo en el análisis político,la opinión y la información de actualidad.

En 2011 produjo y condujo el programa «A Diario» a través de Digital 15. En 2023 retomó el espacio, esta vez por Space 89.3 FM, junto a José Francisco Arias, Pablo McKinney, Rosario Medina y Julián Roa.

Actualmente produce y conduce «Encuentro Extra», programa que se transmite los sábados por Color Visión.También mantiene una presencia semanal en Listín Diario, donde publica la columna de opinión «En Especial», y participa en «El Show del Mediodía»,igualmente por Color Visión.