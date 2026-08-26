Crecimiento Económico de RD supera expectativas

La economía de la República Dominicana creció un 4.6% interanual en julio de 2026, superando las proyecciones de inicio de año.

La República Dominicana continúa consolidando su liderazgo económico en la región. Según los datos oficiales presentados por el Banco Central, la economía dominicana experimentó un notable crecimiento interanual de 4.6% en julio de 2026. Con este desempeño, el crecimiento promedio acumulado de la actividad económica durante los primeros siete meses del año (enero-julio) se situó en 4.5%.

Este resultado coloca al país en una senda superior a las expectativas de crecimiento del 4.0% proyectadas a principios de año, demostrando la resiliencia de su mercado interno frente a un complejo panorama macroeconómico global.

Los motores del dinamismo: Construcción, Finanzas y Turismo lideran el crecimiento

El impulso fue impulsado principalmente por la construcción (8.1%), los servicios financieros (8.4%), la enseñanza (8.0%), y las zonas francas (5.5%)

1. Construcción: El gran catalizador (8.1%)

El sector construcción registró una robusta expansión interanual del 8.1% en julio, impulsado por la ejecución de proyectos de inversión privada y un mayor dinamismo en las obras públicas. La agilización y transparencia en los procesos de aprobación de nuevas obras también jugaron un rol decisivo. Un reflejo de esta actividad es el crédito bancario dirigido al sector, que creció un 18.2% interanual al cierre de julio, lo que equivale a un flujo adicional de más de 28,000 millones de pesos (unos 482 millones de dólares) en comparación con el año anterior. Asimismo, rige un aumento de sueldo aprobado para los trabajadores de este sector del 20% (un 12% aplicado en junio de 2026 y un 8% previsto para junio de 2027).

2. Servicios Financieros (8.4%) y el Sector Servicios (4.8%)

Las actividades de intermediación financiera, seguros y conexos mostraron el crecimiento sectorial más alto del mes, alcanzando un 8.4%. Este comportamiento fue impulsado por una expansión del 8% en el crédito otorgado al sector privado y un incremento en las comisiones generadas por las entidades bancarias. El conjunto de los servicios en general creció un 4.8%.

3. Turismo: Un sector que sigue rompiendo récords (5.6%)

La actividad de hoteles, bares y restaurantes creció un 5.6% en julio, sustentada por la llegada masiva de pasajeros por vía aérea. Solo en el mes de julio, el país recibió 961,682 pasajeros, lo que representa un aumento del 6.7% frente al mismo mes de 2025 [16]. De enero a julio de 2026, la cifra acumulada de visitantes por vía aérea alcanzó los 5.8 millones de viajeros (+9.4% interanual), perfilando un año con ingresos de divisas históricos.

El informe económico coincide con una fuerte apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense, acumulando un fortalecimiento del 7.6% durante el transcurso de 2026. Esta estabilidad cambiaria ha provocado un intenso debate de «luces y sombras» entre los analistas del país:

Las Luces: La fortaleza de la moneda nacional ha sido un factor crucial para el control inflacionario y para mitigar el encarecimiento de los combustibles a nivel local, en un contexto internacional muy retador caracterizado por la volatilidad del petróleo provocada por los conflictos en Irán.

La fortaleza de la moneda nacional ha sido un factor crucial para el y para mitigar el encarecimiento de los combustibles a nivel local, en un contexto internacional muy retador caracterizado por la volatilidad del petróleo provocada por los conflictos en Irán. Las Sombras: Por el contrario, un peso sobreapreciado genera importantes desafíos de competitividad para sectores orientados al exterior. El turismo ve un menor rendimiento del dinero que los visitantes consumen fuera de los hoteles o al descender de los cruceros. Del mismo modo, las exportaciones de zonas francas y tradicionales pierden terreno, en especial al lidiar con aranceles del 12.5% impuestos por Estados Unidos en ciertos rubros en comparación con otros competidores que enfrentan tasas menores.

Un cierre sólido para el segundo semestre

El panorama general es alentador. Con el respaldo de un sistema financiero estable, políticas fiscales y monetarias coordinadas y una resiliencia demostrada por el sector privado, el Banco Central asegura que la República Dominicana cuenta con los «fundamentos sólidos» necesarios para seguir sorteando los desafíos que impone el incierto contexto económico internacional.