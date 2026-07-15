Cortes de luz programados del 13 al 19 de julio: Sectores

Conoce el cronograma de interrupciones eléctricas por trabajos de mantenimiento y construcción de líneas del 13 al 19 de julio. Revisa si tu sector será afectado.

Atención: Cronograma de cortes de luz por mantenimientos para la semana del 13 al 19 de julio

Las empresas distribuidoras de electricidad han compartido la programación de interrupciones en el servicio eléctrico para la semana del lunes 13 al domingo 19 de julio. Estas suspensiones temporales son necesarias para facilitar trabajos de construcción de líneas de media tensión (MT), mantenimiento preventivo en conductores y la colaboración en obras públicas de la OPRET.

Se recomienda a los residentes y comerciantes de las zonas indicadas tomar las precauciones de lugar para evitar inconvenientes en sus labores diarias.

Zonas y días de intervención principales

Debido a la extensa cantidad de barrios intervenidos, hemos resumido las localidades y los principales motivos de las suspensiones durante la semana:

Distrito Nacional y Gran Santo Domingo

Días de impacto: Miércoles 15, Viernes 17 y Sábado 18 de julio.

Miércoles 15, Viernes 17 y Sábado 18 de julio. Horarios promedio: 9:20 a.m. a 3:20 p.m.

9:20 a.m. a 3:20 p.m. Sectores destacados: Ensanche Capotillo, Luperón, Espaillat, Gualey, Villa Juana, Don Bosco, Gazcue. En Santo Domingo Norte (Sabana Perdida, Villa Mella, La Virgen, El Progreso) y Santo Domingo Este (Invivienda, Frailes, Los Tres Brazos, Ciudad Juan Bosch).

Ensanche Capotillo, Luperón, Espaillat, Gualey, Villa Juana, Don Bosco, Gazcue. En Santo Domingo Norte (Sabana Perdida, Villa Mella, La Virgen, El Progreso) y Santo Domingo Este (Invivienda, Frailes, Los Tres Brazos, Ciudad Juan Bosch). Motivo: Mantenimiento preventivo, construcción de líneas MT y trabajos coordinados con la OPRET.

Boca Chica

Días de impacto: Jueves 16 de julio.

Jueves 16 de julio. Horarios promedio: 9:20 a.m. a 4:20 p.m.

9:20 a.m. a 4:20 p.m. Sectores destacados: Andrés, La Caleta, Parque Cibernético, Guayacanes, Batey Gautier, Hato Viejo.

Andrés, La Caleta, Parque Cibernético, Guayacanes, Batey Gautier, Hato Viejo. Motivo: Construcción de líneas y facilidades para contratistas privados.

Monte Plata