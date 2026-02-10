¡Conoce! ¿cuánto cobraron los árboles humanos de Bad Bunny en el show del Super Bowl?

Una vez pasadas las horas luego del show de medio tiempo de Bad Bunny del Super Bowl LX se conoció que los “árboles” alineados en el escenario, eran personas reales dentro de un disfraz, e incluso tenían días trabajando para el día del partido.

A estas personas les pagaron por presentarse como los “arboles humanos” según reporta Darren Rovell de CLLCT Media, unos 18.7 dólares por hora, trabajando un total de 70 horas, incluyendo ocho días de ensayos y el día del partido. Lo que resultó en una suma de 1,309 dólares.