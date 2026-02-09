Cosas que los norteamericanos nunca van a entender: ¿Por qué Bad Bunny despertó a un niño durmiendo en dos sillas?

Su presentación fue una oda a la cultura latina y a Puerto Rico, con símbolos como la “casita” típica, carritos de piragua, banderas y referencias a la vida cotidiana en la isla.

Bad Bunny fue el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Cantó éxitos como Tití me preguntó, Yo perreo sola, El apagón y NUEVAYoL, acompañado de invitados sorpresa como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B y Pedro Pascal.

En medio de una escena de boda dentro del show, apareció un niño dormido sobre varias sillas juntas.

Este detalle fue un guiño cultural muy latino: en fiestas como bodas o quinceaños, es común que los niños se cansen y los padres junten sillas para que duerman mientras la celebración sigue.