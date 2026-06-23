Conoce las medidas de emergencia y tips vitales para sobrevivir si quedas atrapado en un incendio en casa

Enfrentarse a un incendio doméstico es una situación de extremo peligro donde el tiempo es tu recurso más valioso. Si las rutas de escape están bloqueadas por el fuego o el humo denso, mantener la calma y tomar las decisiones correctas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

A continuación, te presentamos las medidas de emergencia que debes aplicar de inmediato si no puedes evacuar tu vivienda:

1. Aísla la habitación del humo

El humo tóxico es la principal causa de muerte en los incendios, no las llamas.

Cierra las puertas: Asegúrate de que la puerta entre el fuego y tú esté completamente cerrada.

Asegúrate de que la puerta entre el fuego y tú esté completamente cerrada. Sella las rendijas: Moja toallas, sábanas o ropa gruesa y colócalas en la rendija inferior de la puerta y en los conductos de ventilación para bloquear el paso de los gases.

2. Toca la puerta antes de abrirla

Si consideras intentar otra ruta de escape, jamás abras una puerta de forma brusca.

Usa el dorso de tu mano para tocar la perilla, la puerta y el marco.

para tocar la perilla, la puerta y el marco. Si sientes calor, no la abras; el fuego está del otro lado. Si está fría, ábrela lentamente, pero prepárate para cerrarla de golpe si el humo denso intenta entrar.

3. Mantente cerca del suelo

Durante un incendio, el aire caliente y los gases venenosos se elevan hacia el techo.

Gatea o arrástrate para desplazarte. El aire más limpio, fresco y con mayor oxígeno siempre estará a unos 30 o 60 centímetros del suelo.

para desplazarte. El aire más limpio, fresco y con mayor oxígeno siempre estará a unos 30 o 60 centímetros del suelo. Cubre tu nariz y boca con un paño, preferiblemente húmedo, para filtrar las partículas gruesas del humo.

4. Haz señales por la ventana

Tu objetivo es que los equipos de rescate te ubiquen lo más rápido posible.

Acércate a una ventana que dé a la calle. Si necesitas aire, ábrela un poco (siempre y cuando no entre humo del exterior).

Cuelga una sábana blanca o una prenda de color claro por la ventana.

o una prenda de color claro por la ventana. Si es de noche, asómate y agita la linterna de tu celular para llamar la atención.

5. Llama a los bomberos

No asumas que alguien más ya llamó por tu rescate específico.

Llama inmediatamente a tu número de emergencia local.

Proporciona tu dirección exacta e indícale al operador en qué habitación específica y piso de la casa estás atrapado.

6. ¡Nunca te escondas!

El pánico puede provocar que las personas (especialmente los niños) busquen refugio debajo de las camas o dentro de los armarios.