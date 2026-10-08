COE declara alerta amarilla en Santo Domingo y San Cristóbal

Lluvias persistentes afectan la capital desde la madrugada. Huracán Isaías avanza por el Golfo.

La República Dominicana amanece este jueves 8 de octubre de 2026 bajo una marcada inestabilidad atmosférica. Desde tempranas horas de la madrugada, se han reportado lluvias persistentes sobre la ciudad capital y el Gran Santo Domingo, generadas por la incidencia directa de una activa vaguada que afecta principalmente la porción sur del territorio nacional.

Actualización de Alertas Meteorológicas

Ante la continuidad de las precipitaciones, la saturación de los suelos y el riesgo inminente de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, las autoridades han emitido el siguiente esquema de alertas:

Alerta Amarilla (Riesgo inminente):

Distrito Nacional

Gran Santo Domingo

San Cristóbal

Alerta Verde (Vigilancia preventiva):

Barahona

Azua

San José de Ocoa

Peravia

Monte Plata

Recomendaciones de seguridad ante alertas: Se exhorta a los residentes en zonas vulnerables, especialmente en las demarcaciones bajo alerta amarilla, a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas, mantener la precaución ante posibles inundaciones urbanas repentinas y seguir estrictamente las orientaciones de los organismos de protección civil.

Seguimiento Internacional: Huracán Isaías

En el ámbito ciclónico internacional, el Instituto Nacional de Pronósticos mantiene el monitoreo de la evolución de Isaías, sistema que se ha fortalecido en aguas del Golfo de México y ha sido clasificado oficialmente como huracán.

De acuerdo con las proyecciones y su trayectoria actual, se espera que el huracán Isaías impacte de forma directa el territorio estadounidense en los próximos días. Debido a su lejana posición geográfica, este sistema no representa un peligro directo para la República Dominicana.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el pronóstico indica que no habrá tregua inmediata en las condiciones del tiempo: