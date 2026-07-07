Carretera Cruce Los Quemados: Desarrollo agrícola y turístico

La carretera Cruce Los Quemados en Santiago Rodríguez, no solo transforma la vida de cientos de productores agrícolas, sino del desarrollo turístico

La carretera Cruce Los Quemados en Santiago Rodríguez, una obra vial estratégica que no solo transforma la vida de cientos de productores agrícolas, sino que abre las puertas al desarrollo del turismo ecológico y de montaña en la provincia.

La provincia de Santiago Rodríguez se encamina hacia una nueva era de progreso integral.

El presidente Luis Abinader encabezó el acto de inauguración de la carretera Cruce Los Quemados, una infraestructura vial largamente esperada que promete transformar la conectividad vial, dinamizar la economía de cientos de familias locales y, de manera muy especial, convertirse en el catalizador definitivo para el desarrollo del turismo sostenible y de montaña en la región.

Con esta obra, el Gobierno central busca conectar de forma eficiente las zonas de producción con los principales mercados, al tiempo que facilita el acceso a los impresionantes paisajes naturales que esconde esta provincia de la Línea Noroeste, posicionándola formalmente en el mapa turístico nacional.

Una vía directa hacia el desarrollo ecoturístico

Hasta hace poco, el potencial turístico de Santiago Rodríguez se veía limitado por las condiciones de sus vías de comunicación. La nueva carretera Cruce Los Quemados cambia las reglas del juego. Al garantizar un trayecto seguro, moderno y fluido, la obra reduce significativamente los tiempos de viaje y abre un abanico de oportunidades para inversionistas y visitantes interesados en el turismo de naturaleza.

La mejora de esta conectividad vial impulsa directamente sectores clave:

Turismo de montaña y aventura: Facilita el traslado de excursionistas hacia las zonas altas, ríos, presas y senderos ecológicos característicos de la provincia.

Facilita el traslado de excursionistas hacia las zonas altas, ríos, presas y senderos ecológicos característicos de la provincia. Rutas agro-turísticas: Permite la creación de circuitos turísticos donde los visitantes pueden conocer de primera mano la producción local de lácteos, miel y otros productos emblemáticos de la región.

Permite la creación de circuitos turísticos donde los visitantes pueden conocer de primera mano la producción local de lácteos, miel y otros productos emblemáticos de la región. Hotelería y gastronomía local: Incentiva la apertura de nuevos paradores, pequeños hoteles ecológicos y restaurantes tradicionales, dinamizando la economía de las comunidades aledañas a la carretera.

Respaldo histórico a los productores agrícolas

Además del indiscutible impacto en el sector de la hospitalidad, la carretera Cruce Los Quemados dignifica el trabajo de cientos de familias del campo. Los productores agrícolas y ganaderos de la zona ahora cuentan con una vía óptima para transportar sus cosechas y mercancías hacia los centros de distribución en menor tiempo, reduciendo los costos de transporte y evitando las pérdidas de productos que solían provocar los caminos en mal estado.

Durante el acto de entrega, se destacó que esta inversión no solo representa asfalto y señalización, sino una transformación social que eleva el valor de la tierra, atrae nuevas inversiones privadas y mejora la calidad de vida de los residentes que durante décadas reclamaron una comunicación terrestre digna.