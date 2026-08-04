Caoba Park en Santo Domingo: Saneamiento y turismo urbano

Descubre cómo la construcción del Caoba Park por la CAASD impulsa el saneamiento ambiental y potencia el turismo urbano y comunitario en la zona

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, realizó un recorrido de supervisión para constatar los avanzados trabajos de construcción del Caoba Park, un moderno espacio recreativo y deportivo levantado sobre la ya saneada cañada Las Caobas.

Aunque obras de esta naturaleza están concebidas primordialmente para transformar el entorno urbano, elevar la calidad de vida de más de 350,000 residentes y rescatar los recursos naturales, su impacto trasciende lo local, convirtiéndose en un motor indirecto pero fundamental para el turismo dominicano.

¿Cómo impacta una obra como el Caoba Park en el turismo?

Si bien el turismo tradicional en la República Dominicana suele asociarse con los polos hoteleros de playa, el modelo actual apuesta fuertemente por la descentralización, el ecoturismo urbano y la puesta en valor de los espacios comunitarios. Así es como proyectos de saneamiento ambiental y parques lineales contribuyen a la industria turística:

Desarrollo del turismo urbano y comunitario: Las grandes ciudades del país, especialmente en el Gran Santo Domingo, reciben a miles de dominicanos ausentes y turistas extranjeros que buscan conocer la cotidianidad y la transformación de los barrios. Obras como el Caoba Park —dotadas de canchas deportivas, áreas infantiles y cientos de metros de ciclovías— integran zonas antes deprimidas a los circuitos de esparcimiento metropolitano.

Las grandes ciudades del país, especialmente en el Gran Santo Domingo, reciben a miles de dominicanos ausentes y turistas extranjeros que buscan conocer la cotidianidad y la transformación de los barrios. Obras como el Caoba Park —dotadas de canchas deportivas, áreas infantiles y cientos de metros de ciclovías— integran zonas antes deprimidas a los circuitos de esparcimiento metropolitano. Saneamiento ambiental y mejor imagen país: Al sanear cañadas críticas que desembocan en las costas o afluentes principales, se elimina la contaminación visual y de los mantos acuíferos. Un entorno limpio, verde y ordenado mejora drásticamente la percepción del país tanto para los visitantes internacionales como para los inversionistas.

Al sanear cañadas críticas que desembocan en las costas o afluentes principales, se elimina la contaminación visual y de los mantos acuíferos. Un entorno limpio, verde y ordenado mejora drásticamente la percepción del país tanto para los visitantes internacionales como para los inversionistas. Descentralización de la recreación: Espacios públicos de alta calidad reducen la saturación de los puntos turísticos tradicionales, ofreciendo nuevos atractivos verdes que demuestran el compromiso del Estado con el desarrollo sostenible, un aspecto muy valorado por el turista moderno de largas estancias.

Espacios públicos de alta calidad reducen la saturación de los puntos turísticos tradicionales, ofreciendo nuevos atractivos verdes que demuestran el compromiso del Estado con el desarrollo sostenible, un aspecto muy valorado por el turista moderno de largas estancias. Recuperación del espacio público para eventos y cultura: Al igual que ha ocurrido con proyectos similares (como Cristo Park), la habilitación de estos parques fomenta la realización de actividades culturales, ferias locales y torneos deportivos comunitarios, atrayendo un flujo dinámico de visitantes de otros municipios y provincias.

La intervención supervisada por la CAASD demuestra que la infraestructura sanitaria y el turismo van de la mano: sanar el territorio es el primer paso para construir destinos atractivos, limpios y humanos.