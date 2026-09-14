Bemberé con Alfonso Rodríguez ya tiene fecha de estreno en TV

Conoce la fecha oficial del gran estreno de Bemberé, el nuevo programa de entretenimiento y análisis conducido por Alfonso Rodríguez en Color Visión, Canal 9.

La espera para los televidentes que aguardan propuestas frescas en la pantalla chica ha llegado a su etapa definitiva. El aclamado cineasta y comunicador Alfonso Rodríguez ha confirmado la fecha oficial del gran estreno de «Bemberé», su nuevo espacio televisivo que se transmitirá a través de la señal de Color Visión, Canal 9.

Con una propuesta estructurada para cautivar a la audiencia en horario estelar, el programa promete dinamizar las noches con una mezcla vibrante de entretenimiento y entrevistas exclusivas.

Claves del esperado debut

Fecha y hora confirmadas: El estreno oficial se llevará a cabo este lunes 5 de octubre a las 8:00 p. m. , marcando el inicio formal de las transmisiones en vivo.

El estreno oficial se llevará a cabo este , marcando el inicio formal de las transmisiones en vivo. Sintonía por el Canal 9: La producción ocupará un espacio estelar en la parrilla de Color Visión, reafirmando el compromiso del canal con contenidos innovadores y de alta calidad visual.

La producción ocupará un espacio estelar en la parrilla de Color Visión, reafirmando el compromiso del canal con contenidos innovadores y de alta calidad visual. Estilo frontal: La conducción de Alfonso Rodríguez garantizará opiniones directas, análisis agudos de la realidad social y un formato de entretenimiento dinámico para toda la familia.

Una cita imperdible que promete inyectar una nueva energía a la televisión nacional desde su primer segundo al aire.