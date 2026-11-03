El elenco principal de Benberé, destaca los logros alcanzados durante su debut televisivo

En el video, el equipo de Bemberé, celebra el primer mes al aire del programa de variedades. El elenco principal destaca los logros alcanzados durante su debut televisivo:

Altas audiencias: Según datos de Latam by Media Express, el programa acumuló 10.26 millones de espectadores únicos en el mes de octubre.

Según datos de Latam by Media Express, el programa acumuló en el mes de octubre. Impacto en plataformas digitales: Reportan 22.25 millones de visualizaciones en YouTube y redes sociales durante el mismo periodo.

Reportan en YouTube y redes sociales durante el mismo periodo. Posicionamiento: El equipo celebra haber posicionado a Bemberé como el programa de variedades número uno en su horario de las 8:00 p.m., superando incluso a eventos de alta sintonía como la Serie Mundial y el inicio de la temporada de béisbol de Lidón.

Para celebrar este éxito, los presentadores realizan un brindis y expresan su entusiasmo por la aceptación del público dominicano.