¡Atención! 27 provincias y el Distrito Nacional en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumenta a 27 las provincias y el Distrito Nacional en alerta

El COE aumenta 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 07 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que sigan las precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.

Además, persiste una atmosfera húmeda e inestable asociada a la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, así como el viento del sureste y los efectos de calentamiento diurno, inducirán esta tarde y el transcurso de la noche, incrementos nubosos acompañados de aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas.

Las provincias en alerta amarilla son:

Santo Domingo

San José de Ocoa

Distrito Nacional

Santiago Rodríguez

San Pedro de Macorís

Monte Cristi

Hermanas Mirabal

Santiago

Puerto Plata

Monseñor Nouel

La Altagracia

San Cristóbal

Monte Plata

La Romana

Duarte(el Bajo Yuna)

El Seibo

Hato Mayor

La Vega

Sánchez Ramírez

Espaillat

San Juan

En alerta verde:

María Trinidad Sánchez

Valverde

Independencia

Samaná

Dajabón

Elías Piña

Azúa

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En ese sentido, se Hoy nos espera un ambiente húmedo e inestableecomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en la costa atlántica, el INDOMET recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso. En la caribeña, sin restricciones.