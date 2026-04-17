¡Atención! 27 provincias y el Distrito Nacional en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumenta a 27 las provincias y el Distrito Nacional en alerta
El COE aumenta 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 07 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que sigan las precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.
Además, persiste una atmosfera húmeda e inestable asociada a la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, así como el viento del sureste y los efectos de calentamiento diurno, inducirán esta tarde y el transcurso de la noche, incrementos nubosos acompañados de aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas.
Las provincias en alerta amarilla son:
Santo Domingo
San José de Ocoa
Distrito Nacional
Santiago Rodríguez
San Pedro de Macorís
Monte Cristi
Hermanas Mirabal
Santiago
Puerto Plata
Monseñor Nouel
La Altagracia
San Cristóbal
Monte Plata
La Romana
Duarte(el Bajo Yuna)
El Seibo
Hato Mayor
La Vega
Sánchez Ramírez
Espaillat
San Juan
En alerta verde:
María Trinidad Sánchez
Valverde
Independencia
Samaná
Dajabón
Elías Piña
Azúa
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En ese sentido, se Hoy nos espera un ambiente húmedo e inestableecomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, en la costa atlántica, el INDOMET recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso. En la caribeña, sin restricciones.