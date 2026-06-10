Alicia Ortega presenta “Sueños Embargados”

Este informe de Alicia Ortega, titulado “Sueños Embargados”, presenta una investigación sobre el proyecto inmobiliario Villa Martina en Punta Cana

En este informe de Alicia Ortega, titulado “Sueños Embargados”, presenta una investigación sobre el proyecto inmobiliario Villa Martina en Punta Cana, el cual ha dejado a más de un centenar de dominicanos de la diáspora con sus ahorros comprometidos y sin recibir sus viviendas.

El proyecto, que prometía acabados de lujo y entrega entre 2022 y 2023, se encuentra actualmente paralizado y en estado de abandono, con muchas unidades apenas en obra gris o sin iniciar construcción.

Dominicanos residentes en el extranjero invirtieron entre 50,000 y hasta 130,000 dólares, llegando en varios casos a pagar el 40% o más del costo total. Muchos de ellos enviaron pertenencias y utensilios para su futura mudanza que han quedado almacenados o se han deteriorado.

El desarrollo se vio envuelto en disputas entre los socios originales de la constructora APICA y posteriormente enfrentó un embargo por parte de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos debido al impago de un préstamo millonario.

La constructora alega dificultades administrativas y falta de apoyo financiero, mientras que Vistacana Real Estate ha emitido un comunicado aclarando que no tiene ninguna relación comercial con Villa Martina y que el terreno pertenecía a un tercero.

Los compradores expresan una profunda frustración y desesperanza al ver cómo sus ahorros de toda una vida, destinados a su retiro o retorno al país, se han convertido en un proceso legal incierto.