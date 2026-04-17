Hoy nos espera un ambiente húmedo e inestable

Hoy viernes, seguiremos bajo ambiente húmedo e inestable, producto del viento de dirección sureste y la permanencia de la vaguada.

Para hoy viernes nos espera un ambiente húmedo e inestable producto del viento de dirección sureste y la permanencia de la vaguadase según indica el Instituto Dominicano de Meteoroligía.

En consecuencia, desde la madrugada prevemos las ocurrencias de lluvias localmente moderadas, siendo fuertes en ocasiones sobre varios municipios de las provincias; El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, entre otras de las regiones noroeste, el Valle del Cibao, el litoral caribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza.