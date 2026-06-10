¡Exclusiva! Los 50 años del Merenguero Dioni Fernández

Jatnna Tavárez rinde homenaje al legendario merenguero dominicano Dioni Fernández

En una emotiva entrevista en el programa Con Jatnna, la presentadora Jatnna Tavárez rinde homenaje al legendario merenguero dominicano Dioni Fernández por sus más de 50 años de carrera musical.

Durante el encuentro, se repasan los momentos más significativos de su vida y trayectoria:

Orígenes humildes: Dioni recuerda sus inicios en Villa Francisca, sus dificultades económicas y cómo la música, específicamente el saxofón, cambió su vida gracias a la academia de música Iris del Valle .

Dioni recuerda sus inicios en Villa Francisca, sus dificultades económicas y cómo la música, específicamente el saxofón, cambió su vida gracias a la academia de música Iris del Valle . Evolución musical: El maestro relata su faceta como roquero (influenciado por figuras como Carlos Santana), su paso por agrupaciones como la Fundación Cruzada de Amor, el grupo de Félix del Rosario y Los Hijos del Rey, hasta llegar a fundar su propia orquesta, El Equipo, en los años 80.

El maestro relata su faceta como roquero (influenciado por figuras como Carlos Santana), su paso por agrupaciones como la Fundación Cruzada de Amor, el grupo de Félix del Rosario y Los Hijos del Rey, hasta llegar a fundar su propia orquesta, El Equipo, en los años 80. El maestro de talentos: Se destaca su rol como mentor de grandes figuras del merengue, incluyendo testimonios especiales de sus «hijos» artísticos, Sergio Vargas y Kaki Vargas, quienes reconocen el impacto de Dioni en sus carreras.

Se destaca su rol como mentor de grandes figuras del merengue, incluyendo testimonios especiales de sus «hijos» artísticos, Sergio Vargas y Kaki Vargas, quienes reconocen el impacto de Dioni en sus carreras. Anécdotas y Legado: Dioni comparte historias sobre cómo arregló temas icónicos como «El guardia del arsenal» de Luis Díaz y reflexiona sobre la importancia de la fe y la disciplina en su vida.

La entrevista concluye celebrando el reconocimiento que el maestro ha recibido recientemente (incluyendo un homenaje en el Senado) y la huella indeleble que ha dejado en la historia del merengue, siendo bautizado cariñosamente por sus colegas como el «General del Merengue».