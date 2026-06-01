«Antes de hacer daño…»: El llamado urgente para detener la violencia

«Antes de hacer daño…» Un segundo de ira puede destruir toda tu vida.

Para combatir esta realidad desde la raíz psicológica, se lanza la campaña nacional «Antes de hacer daño…».

La República Dominicana enfrenta una ola de intolerancia que ha cobrado vidas y destruido familias.

La agresividad al volante puede tener consecuencias graves. ¡Respeta y llega a tu destino con calma!

Desde las alarmantes cifras de feminicidios hasta las tragedias originadas por simples roces de vehículos en el tránsito, la agresividad parece ser la primera respuesta.

Para combatir esta realidad desde la raíz psicológica, se lanza la campaña nacional «Antes de hacer daño…».

Las palabras tienen el poder de destruir, pero también de construir puentes. Antes de hablar, considera el impacto.

Esta iniciativa integral no solo busca condenar la violencia, sino intervenir en el instante exacto en que se genera.

Las discusiones familiares pueden tener consecuencias devastadoras. Antes de actuar, respira, piensa y elige la calma.

El objetivo es provocar una pausa consciente en la mente del ciudadano, invitándolo a pensar en las consecuencias irreversibles de un segundo de ira.