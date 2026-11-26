El sistema de alta presión mantiene pocas lluvias en el país, pero el viento del este/sureste dejará chubascos matutinos y calor diurno

Para este jueves 26 de noviembre de 2026, la República Dominicana mantendrá condiciones de pocas lluvias en gran parte del territorio nacional debido a la presencia de un sistema de alta presión que limita la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

Comportamiento de las lluvias y zonas de incidencia

A pesar del predominio de la estabilidad atmosférica, el flujo del viento del este/sureste transportará nubosidad hacia el territorio dominicano:

Primeras horas de la mañana: Se prevén chubascos dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento , concentrados principalmente en La Romana, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales , entre otras localidades cercanas al litoral sur y sureste.

Se prevén , concentrados principalmente en , entre otras localidades cercanas al litoral sur y sureste. Resto del país: Baja probabilidad de acumulados de lluvia importantes durante la jornada.

Temperaturas, nieblas y salud preventiva

El viento cálido y húmedo del este/sureste favorecerá temperaturas calurosas durante el día, con máximas entre 29 °C y 31 °C y mínimas entre 23 °C y 25 °C. Durante la noche y la madrugada, el ambiente será más agradable, especialmente en las zonas montañosas, donde podrán formarse nieblas o neblinas.

Recomendaciones de salud preventiva: Tome suficiente agua para mantenerse bien hidratado.

Utilice ropa ligera y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y ventilados.

Evite la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo se pronostica nubosidad variable con episodios puntuales de lluvia y viento: