El reconocido cineasta Alfonso Rodríguez regresa a la televisión dominicana en septiembre con «Bemberé», su nuevo espacio diario a las 8:00 p.m. por Color Visión.

La televisión dominicana se prepara para recibir de vuelta a una de sus figuras más emblemáticas y controversiales. El destacado cineasta, productor y realizador Alfonso Rodríguez ha anunciado oficialmente su retorno a la pantalla chica con un nuevo proyecto televisivo que lleva por nombre «Bemberé».

Con su característico estilo directo y sin filtros, Rodríguez promete sacudir el horario estelar, ofreciendo una propuesta fresca y dinámica que busca captar la atención de la audiencia nacional.

Coordenadas del estreno

Para los seguidores de la trayectoria de Alfonso Rodríguez y el público general que busca nuevo contenido en el primetime, los detalles de transmisión ya están confirmados:

Fecha de estreno: Septiembre

Septiembre Días de emisión: De lunes a viernes

De lunes a viernes Horario: 8:00 p.m. a 9:00 p.m.

Este horario estratégico de lunes a viernes coloca a «Bemberé» en una franja altamente competitiva, donde la experiencia y el colmillo televisivo de Rodríguez jugarán un papel crucial para posicionar el programa entre los favoritos del público dominicano. Conociendo el historial del productor, se espera un espacio cargado de debates intensos, actualidad, entretenimiento y entrevistas con figuras de primer nivel.