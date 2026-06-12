Alerta: Vaguada y onda tropical traerán fuertes lluvias

El calor seguirá apretando, especialmente en las horas de mayor insolación

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso seguirá siendo el protagonista, mientras que las condiciones marítimas se mantendrán normales en todas nuestras costas.

Nos espera un fin de semana con bastante dinamismo en las condiciones atmosféricas. La combinación de una vaguada que aporta inestabilidad y el paso de una onda tropical que sumará una gran cantidad de humedad a nuestra masa de aire, pondrá a paraguas y pilotos a trabajar en gran parte del territorio nacional.

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso seguirá siendo el protagonista, mientras que las condiciones marítimas se mantendrán normales en todas nuestras costas.

A continuación, el desglose del pronóstico.

🌧️ Fin de semana de paraguas: El pronóstico del viernes y sábado

Viernes de madrugada y mañana: Se prevén aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales sobre las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

Se prevén aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales sobre las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia. Viernes en la tarde: La actividad lluviosa se trasladará hacia las regiones del Cibao, el Noroeste, el Norte y la zona fronteriza.

La actividad lluviosa se trasladará hacia las regiones del Cibao, el Noroeste, el Norte y la zona fronteriza. Sábado: La mañana iniciará con nubosidad dispersa y buen tiempo. Sin embargo, entrada la tarde, la vaguada se combinará con los efectos locales para generar desarrollos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento sobre Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, extendiéndose a provincias vecinas.

🏙️ Panorama para el Gran Santo Domingo y Distrito Nacional

Viernes: Cielo con nubes dispersas e incrementos nubosos ocasionales que dejarán aguaceros dispersos.

Cielo con nubes dispersas e incrementos nubosos ocasionales que dejarán aguaceros dispersos. Sábado: Jornada más húmeda con cielos nublados, aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones.

📍 Pronóstico provincial y temperaturas para hoy

El calor seguirá apretando, especialmente en las horas de mayor insolación. Así se comportará el tiempo en las principales provincias:

Provincia Condiciones Meteorológicas Temp. Mín. (°C) Temp. Máx. (°C) Santiago Cielo grisáceo y poca nube. En la tarde, aguaceros y tronadas al sur. 23/25 34/36 Puerto Plata Cielo poco nuboso y de aspecto grisáceo. Leves aumentos en la tarde. 23/25 32/34 Duarte Cielo poco nuboso y de aspecto grisáceo. Leves aumentos en la tarde. 23/25 30/32 Constanza Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 14/16 25/27 Peravia Chubascos pasajeros en la mañana; luego cielo grisáceo, sol y calor. 23/25 31/33 San Pedro de Macorís Chubascos pasajeros en la mañana; luego cielo grisáceo, sol y calor. 23/25 30/32 La Romana Chubascos pasajeros en la mañana; luego cielo grisáceo, sol y calor. 23/25 30/32 La Vega Cielo de aspecto grisáceo. En la tarde, aguaceros y tormentas eléctricas. 22/24 31/33 Monseñor Nouel Cielo de aspecto grisáceo. En la tarde, aguaceros y tormentas eléctricas. 23/25 31/33 San Cristóbal Chubascos pasajeros en la mañana; luego cielo grisáceo, sol y calor. 22/24 30/32 Samaná Nubes dispersas con incrementos nubosos ocasionales en la tarde. 23/25 30/32 Monte Cristi Cielo grisáceo y seco. En la tarde, nubes dispersas a medio nublado al sur. 24/26 32/34 Azua Chubascos pasajeros en la mañana; luego cielo grisáceo, sol y calor. 24/26 30/32 San Juan Cielo de aspecto grisáceo. En la tarde, aguaceros y tormentas eléctricas. 20/22 30/32 Barahona Chubascos pasajeros en la mañana; luego cielo grisáceo, sol y calor. 23/25 31/33 La Altagracia Chubascos pasajeros en la mañana; luego cielo grisáceo, sol y calor. 25/27 31/33

Boletín oficial emitido por los meteorólogos: Wagner Rivera y Jesús Beltre.