Yamaico Navarro no sabe si irá a la Serie del Caribe 2026 y ve cerca su retiro

REDACCIÓN.– Yamaico Navarro, una de las piezas más determinantes en la ofensiva de los Leones del Escogido dejó en suspenso su participación en la Serie del Caribe 2026, al tiempo que puso fecha límite al tramo final de su exitosa carrera profesional.

Aunque su nombre suele figurar entre los primeros candidatos para integrar cualquier «Dream Team» caribeño, el veterano infielder confesó que asuntos familiares podrían impedirle vestir el uniforme tricolor en febrero.

«Todavía no sé si voy, tú sabes, situaciones personales, pero todavía no sé. Estoy tratando de ir, pero tengo una situación personal con un hijo mío y no sé si vaya», expresó Navarro, dejando claro que la familia es su principal prioridad en este momento.

A sus 38 años, Navarro no solo enfrenta la incertidumbre del próximo torneo internacional, sino también el cierre inminente de su trayectoria en el béisbol profesional.

«En uno o en dos años, de ahí no pasa», afirmó, marcando el inicio de la recta final de una carrera cargada de consistencia y poder ofensivo.

Un legado que sigue vigente

La noticia llega en un momento en el que Navarro continúa produciendo a un alto nivel. En la presente campaña con los Leones del Escogido, registró un OPS de .854 y conectó seis cuadrangulares en la serie regular, reafirmándose como uno de los líderes históricos activos en boletos recibidos y porcentaje de embasarse (OBP).

